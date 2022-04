Sonny Colbrelli mag weer voorzichtig gaan fietsen. De Italiaan werd ruim een maand geleden getroffen door een hartstilstand na de openingsrit van de Ronde van Catalonië.

De 31-jarige Colbrelli mocht op 2 april het ziekenhuis van het Italiaanse Padua verlaten nadat bij hem succesvol een inwendige defibrillator was geplaatst. Sindsdien is de Europees kampioen op de weg aan verschillende tests onderworpen.

Volgens zijn ploeg Bahrain Victorious hebben de onderzoeken een "verdere verbetering van de cardiovasculaire gezondheid" aangetoond. "Hij mag daardoor beginnen aan recreatieve ritten en lichte lichamelijke activiteiten", meldt de wielerformatie woensdag in een medische update.

Onduidelijk is of Colbrelli al dan niet terugkeert in het peloton. "Het heeft nog altijd de hoogste prioriteit dat zijn toestand voortdurend wordt gecontroleerd en dat hij de komende maanden nauw wordt gevolgd om zijn veiligheid te garanderen en te waarborgen dat hij zijn reguliere levensactiviteiten kan hervatten", aldus Bahrain Victorious.

Colbrelli zakte 100 meter na de finish van de openingsrit van de Ronde van Catalonië, waar hij als tweede overheen was gekomen achter winnaar Michael Matthews, in elkaar. Met behulp van hartmassage en een defibrillator werd de Italiaan succesvol gereanimeerd.

In het voetbal zijn Daley Blind en de Deen Christian Eriksen bekende spelers die met een inwendige defibrillator konden blijven sporten op hoog niveau. Eriksen moest daarvoor wel van club verwisselen, want in Italië is profvoetbal met een defibrillator niet toegestaan.