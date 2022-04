Ethan Hayter is de eerste leider in de Ronde van Romandië. De Britse kampioen tijdrijden troefde dinsdag in de 5,1 kilometer lange proloog specialist Rohan Dennis af. Steven Kruijswijk stelde teleur en werd slechts 95e.

Hayter noteerde bij het tussenpunt al de snelste tijd en schroefde zijn tempo in het tweede deel zelfs nog op. Hij legde de proloog af in 5.52 minuten, met een gemiddelde snelheid van ruim 52 kilometer per uur

Voor de 23-jarige Hayter is het zijn eerste overwinning op WorldTour-niveau. De renner van INEOS Grenadiers won dit jaar al wel een rit in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali.

De Australische Jumbo Visma-renner Dennis, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, gaf vier seconden toe op Hayter. De Oostenrijker Felix Grosschartner werd op tien seconden derde.

Geraint Thomas, vorig jaar winnaar van de Ronde van Romandië, reed in Lausanne de vierde tijd. Hij gaf eveneens tien seconden toe op Hayter en was daarmee de beste van de klassementsrenners.

Kruijswijk eindigt in achterhoede

Kruijswijk, die al een tijdje zoekende is naar zijn topvorm, kwam niet goed in zijn ritme en gaf 34 seconden toe op de ritwinnaar. Op de 95e plaats eindigde hij in de achterhoede.

Gijs Leemreize, net als Kruijswijk rijdend voor Jumbo-Visma, was op de 41e plaats de beste Nederlander. In totaal doen er acht Nederlanders mee aan de rittenkoers door het Franstalige deel van Zwitserland.

Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome kon geen indruk maken. In een veld van 137 deelnemers eindigde hij als 119e op 42 seconden van de winnaar. De Brit in dienst van Israel-Premier Tech keerde vorige maand na een periode van blessureleed terug in het peloton.

De Ronde van Romandië duurt tot en met zondag. Woensdag staat een 178 kilometer lange rit van La Grande Béroche naar Romont op het programma.