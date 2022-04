Julian Alaphilippe blijft voorlopig in het ziekenhuis van het Belgische Herentals. De wereldkampioen van Quick-Step Alpha Vinyl ligt daar sinds zondag, toen hij hard viel in Luik-Bastenaken-Luik.

Alaphilippe was het grootste slachtoffer van een massale valpartij op zo'n 60 kilometer van de finish. De 29-jarige Fransman knalde tegen een boom, belandde in een greppel en bleef daar lange tijd liggen.

In het ziekenhuis bleek nog dezelfde dag dat Alaphilippe bij zijn val een gebroken schouderblad, twee gebroken ribben en een klaplong had opgelopen. Het is nog niet bekend wanneer hij weer naar huis mag.

"Vanwege de complexheid is een langere periode van observatie in het ziekenhuis nodig. Daarna wordt na het hersteltraject gekeken", meldt Quick-Step Alpha Vinyl dinsdag in een korte verklaring.

Alaphilippes ploeggenoot Ilan Van Wilder was ook bij de valpartij betrokken. De 21-jarige Belg werd geopereerd aan zijn kaak en is inmiddels weer thuis. Wel gaat er voor hem een streep door de Giro d'Italia van komende maand. Alaphilippe hoopt in juli de Tour de France te rijden.

Direct na zijn val kreeg Alaphilippe hulp van landgenoot Romain Bardet. De Team DSM-kopman schrok van wat hij aantrof en riep het peloton een dag later op om beter na te denken over hun verantwoordelijkheden.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden waarop te zien is dat Romain Bardet zijn landgenoot Julian Alaphilippe te hulp schiet.