Romain Bardet heeft het peloton maandag opgeroepen om "respect te tonen en na te denken over gemeenschappelijke verantwoordelijkheden". Dat deed de kopman van Team DSM naar aanleiding van de massale valpartij van zondag tijdens Luik-Bastenaken-Luik.

Met nog zo'n 60 kilometer te gaan gingen veel renners tegen de vlakte, waarbij Julian Alaphilippe het grootste slachtoffer was. De wereldkampioen van Quick-Step Alpha Vinyl knalde tegen een boom, belandde in een greppel en bleef liggen.

Bardet zag dat zijn landgenoot er slecht aan toe was en schoot hem te hulp. In het ziekenhuis bleek dat Alaphilippe een gebroken schouderblad, twee gebroken ribben en een klaplong had opgelopen.

"Die hele scène was als een nachtmerrie. Toen ik Julian daar vijf tot zes meter lager in de berm zag liggen, was dat een emotionele shock voor mij. Er was niemand bij hem en hij had duidelijk hulp nodig. Het was een noodsituatie", schrijft Bardet maandag op sociale media.

De Fransman bood direct hulp, ook al betekende dat het einde van zijn eigen kansen. "Julian kon niet bewegen en amper ademen. Ik denk dat iedereen in die situatie hetzelfde zou hebben gedaan. Er is geen sprake van concurrentie als het gaat om iemands gezondheid."

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden waarop te zien is dat Romain Bardet zijn landgenoot Julian Alaphilippe te hulp schiet.

'Onze sport kan in een flits tragisch worden'

Bardet hoopt dat de nare valpartij de wielrenners aan het denken zet. "De verantwoordelijkheid die we hebben als we risico's nemen om een ​​plaats vooraan in het peloton te bemachtigen, kan grote gevolgen hebben voor de honderd jongens achter ons", schrijft hij.

"Ik gooi naar niemand met modder en heb de wijsheid ook niet in pacht. Maar we geven ons lichaam en ziel voor een sport die in een flits tragisch kan worden en die afbreuk kan doen aan de schoonheid van sport."

Bij de valpartij was verder onder anderen Wilco Kelderman betrokken. De Nederlander van BORA-hansgrohe kwam er met wat kneuzingen en hechtingen relatief goed vanaf.

Luik-Bastenaken-Luik werd gewonnen door Alaphilippes ploeggenoot Remco Evenepoel, die solo aankwam en voor het eerst in zijn nog jonge wielercarrière een monument won.