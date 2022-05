De eerste etappe van de Giro d'Italia biedt meteen kansen voor Mathieu van der Poel. Het parcours lijkt op het lijf geschreven van de Nederlander, die jaagt op ritwinst én daarmee ook de roze trui.

De Giro begint dit jaar met een rit van Boedapest naar Visegrád. Het peloton rijdt vrijdag om 12.20 uur weg uit de Hongaarse hoofdstad en na een vlakke rit van ongeveer 195 kilometer is de finish rond 17.15 uur.

Pas in het laatste deel van de etappe wordt spektakel verwacht. De rit is lang vlak, maar een massasprint is onwaarschijnlijk. De laatste 5,5 kilometer kent een stijgingspercentage van 6 en loopt van het stadscentrum van Visegrád naar het kasteel dat boven de stad uittorent.

De kans is groot dan de rit eindigt met een sprint van een kleine groep. Types als Andrea Bagioli, Alejandro Valverde, maar zeker ook Van der Poel mogen hopen op roze.

Eerste Giro d'Italia voor Van der Poel

Van der Poel doet voor het eerst mee aan de Ronde van Italië, naar eigen zeggen met oog op de toekomst. Hij wil completer worden als renner.

Het is pas de tweede keer dat de allrounder op de fiets meedoet aan een grote ronde. In 2021 reed hij bij zijn debuut in de Tour de France een week in het geel, waarna hij afstapte om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen.

Als Van der Poel de roze trui verovert, dan is hij de eerste Nederlandse renner ooit met roze in de Giro en geel in de Tour. De laatste Nederlander in het roze was Wilco Kelderman in 2020.

Start: 12.20 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Alejandro Valverde, Andrea Bagioli, Mathieu van der Poel

⭐⭐ Wout Poels, Diego Ulissi, João Almeida

⭐ Tom Pidcock, Lennard Kämna, Giulio Ciccone