Remco Evenepoel was zondag geëmotioneerd na zijn fraaie zege in Luik-Bastenaken-Luik. De 22-jarige Belg ligt sinds zijn entree in het profpeloton onder een vergrootglas en kreeg regelmatig veel kritiek, maar bewees in de Waalse klassieker dat hij niet voor niks als toptalent wordt gezien.

"Bedankt aan iedereen die me gesteund heeft. Zeker na het moeilijke vorige seizoen", zei Evenepoel na zijn eerste overwinning in een wielermonument met tranen in zijn ogen.

"Dit is een droom die uitkomt. Het is echt te gek voor woorden dat ik alleen kan aankomen in mijn favoriete koers met bijna een minuut voorsprong. Ik ben heel trots."

De renner van Quick-Step Alpha Vinyl maakte in 2019 een stormachtige entree bij de profs met onder meer een zege in de Clásica San Sebastián, maar door een zware val in de Ronde van Lombardije in 2020 stokte zijn ontwikkeling.

De tijdrijder, die al jaren te maken heeft met een hoog verwachtingspatroon en de vergelijking met grootheid Eddy Merckx, moest lang revalideren en won vorig jaar geen grote koers. Zijn eerste grote ronde, de Giro d'Italia, reed hij niet uit.

"Ik heb mentaal en fysiek veel afgezien het laatste anderhalve jaar. Nu voel ik eindelijk dat alles goed gaat, dat ik stabiel ben en opnieuw de beste Remco kan tonen sinds ik prof ben geworden", aldus Evenepoel.

Remco Evenepoel was geëmotioneerd na de finish. Remco Evenepoel was geëmotioneerd na de finish. Foto: Getty Images

'Ik kan zeggen dat ik tot de beste van de wereld behoor'

Evenepoel werd in Luik-Bastenaken-Luik de enige kopman van Quick-Step Alpha Vinyl toen wereldkampioen Julian Alaphilippe met nog 60 kilometer te gaan hard ten val kwam en moest afstappen.

De jonge Belg plaatste op de beruchte Côte de la Redoute een indrukwekkende demarrage en in de laatste 30 kilometer gaf hij zijn concurrenten geen kans meer. "Ik voelde me goed en wilde op La Redoute een bom doen ontploffen. Dat heb ik kunnen volhouden tot aan de finish", zei Evenepoel.

"Door de tegenwind was het zwaar om te blijven gaan, maar ik wist dat iedereen al de hele dag had afgezien. Vandaag was misschien wel mijn beste dag op een fiets. En het was het best mogelijke moment om mijn beste dag te hebben."

Evenepoel viel na de finish in de armen van zijn familie, zijn ploeggenoten en zijn teambaas Patrick Lefevere. "Mijn familie, ploeg en vrienden hebben altijd geloofd dat ik op het hoogste niveau zou kunnen terugkeren. Ik denk dat ik vandaag kan zeggen dat ik opnieuw op het hoogste niveau zit en dat ik tot de beste renners van de wereld behoor."

Op 48 seconden van Evenepoel sprintte zijn landgenoot Quinten Hermans naar de tweede plaats. Wout van Aert zorgde voor een volledig Belgisch podium. Dat was sinds 1976 niet meer voorgekomen.