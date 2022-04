Wilco Kelderman heeft zondag bij zijn val in Luik-Bastenaken-Luik geen grote schade opgelopen. De renner van BORA-hansgrohe blijkt niks gebroken te hebben, laat zijn ploeg weten.

Wel heeft Kelderman wat kneuzingen en enkele hechtingen. De renner staakte na zijn val de strijd en haalde de finish in Luik dus niet.

Kelderman was een van de slachtoffers van een grote valpartij met nog zo'n 60 kilometer te gaan. Op tv-beelden was te zien dat de Nederlandse klimmer met een hoofdwond aan de kant zat.

Nu er geen breuken zijn geconstateerd, lijkt de deelname van Kelderman aan de Giro d'Italia niet in gevaar te komen. De eerste grote wielerronde van het jaar gaat op 6 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest van start.

Pijnlijke rug voor Van Emden

Jos van Emden, die eveneens betrokken was bij de val, kwam ook relatief ongeschonden uit de strijd. De tijdritspecialist heeft wat last van zijn rug, maar is verder in orde, meldt zijn ploeg Jumbo-Visma.

Julian Alaphilippe lijkt het voornaamste slachtoffer te zijn. De wereldkampioen belandde in een greppel en werd per ambulance afgevoerd. De Fransman was wel bij kennis, maar had veel last van zijn rug. Wat hem precies mankeert, is nog niet bekend.

Luik-Bastenaken-Luik werd gewonnen door Remco Evenepoel. Voor de Belg is het zijn eerste zege in een monumentale klassieker.