Julian Alaphilippe heeft zondag bij een grote valpartij in Luik-Bastenaken-Luik een gebroken schouderblad en een klaplong opgelopen. Voor Wilco Kelderman bleef de schade beperkt tot wat kneuzingen en enkele hechtingen.

Alaphilippe en Kelderman waren slachtoffers van een grote valpartij met nog zo'n 60 kilometer te gaan. De Fransman was er het slechtste aan toe. Hij moest per ambulance naar het ziekenhuis.

Daar bleek dat de wereldkampioen een schouderblad en twee ribben heeft gebroken. Ook liep hij een klaplong op. Alaphilippe blijft voorlopig ter observatie in het ziekenhuis.

De 29-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl richt zijn pijlen komende zomer op de Tour de France. In de aanloop hoopt hij begin juni het Critérium du Dauphiné te rijden.

Ook Ilan Van Wilder, ploeggenoot van Alaphilippe, raakte zwaar geblesseerd. De Belg brak zijn kaak. Remco Evenepoel bezorgde de ploeg toch reden tot juichen door op fraaie wijze zijn eerste monumentale zege te boeken.

Giro-deelname Kelderman niet in gevaar

Ook Kelderman werd na zijn val onderzocht, maar de renner van BORA-hansgrohe werden geen breuken geconstateerd. Wel liep hij enkele kneuzingen op en moesten er hechtingen worden gezet.

Nu de schade relatief meevalt, komt de deelname van Kelderman aan de Giro d'Italia niet in gevaar. De eerste grote wielerronde van het jaar gaat op 6 mei in de Hongaarse hoofdstad Boedapest van start.

Jos van Emden, die eveneens betrokken was bij de val, kwam ook tamelijk ongeschonden uit de strijd. De tijdritspecialist heeft wat last van zijn rug, maar is verder in orde, meldt zijn ploeg Jumbo-Visma.