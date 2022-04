Remco Evenepoel heeft zondag de mooiste zege uit zijn loopbaan geboekt. Het 22-jarige toptalent uit België soleerde in Luik-Bastenaken-Luik naar zijn eerste overwinning in een wielermonument.

Evenepoel maakte veel indruk met een versnelling op de Côte de la Redoute, op 30 kilometer van de streep. Zijn concurrenten zagen hem daarna niet meer terug.

De Belg Quinten Hermans van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux eindigde verrassend als tweede door op 48 seconden van de winnaar de sprint van de achtervolgende groep te winnen. Wout van Aert werd derde en zorgde voor een volledig Belgisch podium. Bauke Mollema was op plek 29 de beste Nederlander.

Evenepoel geldt al jaren als de toekomst van het Belgische wielrennen. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl won in 2019 op negentienjarige leeftijd de Clásica San Sebastián, maar hij zegevierde niet eerder in een van de vijf monumenten (Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije).

Wereldkampioen Julian Alaphilippe, ploegmaat van Evenepoel en vorig jaar tweede in Luik, was betrokken bij een massale valpartij op 60 kilometer van de streep en haalde de finish niet. Titelverdediger Tadej Pogacar startte niet, omdat hij vanwege het overlijden van zijn schoonmoeder in Slovenië was. Primoz Roglic (winnaar in 2020) ontbrak vanwege knieklachten.

Bij de vrouwen ging de zege in Luik-Bastenaken-Luik eerder op de dag naar Annemiek van Vleuten, die solo over de streep kwam.

Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 1. Remco Evenepoel (Bel)

2. Quinten Hermans (Bel) +48 sec

3. Wout van Aert (Bel) z.t.

4. Daniel Martínez (Col) z.t.

5. Sergio Higuita (Col) z.t.

6. Dylan Teuns (Bel) z.t.

7. Alejandro Valverde (Spa) z.t.

8. Neilson Powless (VS) z.t.

9. Marc Hirschi (Zwi) z.t.

10. Michael Woods (Can) z.t.

Kelderman betrokken bij massale valpartij

Een kopgroep van elf zonder Nederlanders bepaalde zondag lang het beeld in de 108e editie van Luik-Bastenaken-Luik voor mannen. Het peloton hield de voorsprong binnen de zes minuten, maar werd met nog 60 kilometer te gaan flink opgeschrikt door een grote valpartij tijdens een afdaling.

Wilco Kelderman, Mollema, Jos van Emden, Alaphilippe, Rigoberto Urán en Romain Bardet hoorden bij de tientallen slachtoffers. Kelderman, die over een kleine twee weken in de Giro d'Italia wil starten, had een flinke hoofdwond. Alaphilippe lag in een greppel tegen een boom en werd meteen geholpen door Bardet. De wereldkampioen stapte af en werd bij kennis maar met rugpijn afgevoerd in een ambulance.

De massale val zorgde ervoor dat er even niet meer echt gekoerst werd in het peloton, maar met nog ruim 40 kilometer te gaan ontbrandde de wedstrijd weer. Mikel Landa viel meerdere keren aan, maar kwam niet weg. Zijn ploegmaat Wout Poels kreeg eveneens weinig ruimte.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om te bekijken hoe Bardet meteen na de valpartij Alaphilippe probeert te helpen.

Redoute zorgt wederom voor verschil

De Côte de la Redoute zorgde vervolgens wel voor verschil in de groep met favorieten. Evenepoel plaatste een flitsende demarrage op de steile scherprechter met de top op 30 kilometer van de streep en niemand kon hem volgen.

De Belg raapte een voor een alle vroege vluchters op. De Fransman Bruno Armirail hield het langst stand, maar hij moest afhaken op La Roche-aux-Faucons, de laatste klim van de dag.

Evenepoel had een voorsprong van een halve minuut op de eerste achtervolgers, waar maar geen goede samenwerking op gang kwam. Hij soleerde zo naar de eerste Belgische zege in 'LBL' sinds 2011 (Philippe Gilbert).