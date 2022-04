Annemiek van Vleuten is dolblij dat ze er zondag in slaagde om Luik-Bastenaken-Luik op haar naam te schrijven. De Movistar-renster bekroonde een sterk voorjaar door solo te finishen in 'La Doyenne'.

Van Vleuten zette vol aan op de Côte de la Redoute én op La Roche-aux-Faucons. Met die eerste versnelling dichtte ze een gat naar de kopgroep en met haar tweede krachtsinspanning reed ze alle concurrenten op achterstand.

"Winnen is moeilijker geworden. Er zijn meer kanshebbers. Ik weet dat ik beter dan ooit ben in de sprint, maar dat leidt niet altijd tot de overwinning", duidde ze na de finish haar overwinning.

"Ik had het vertrouwen om gewoon aan te vallen op de Redoute en La Roche-aux-Faucons. Dat was de beste manier. Na La Redoute wilde SD Worx niet rijden. Dat is hun goed recht, het was een goede tactiek. Het maakt mijn overwinning alleen maar mooier."

Annemiek van Vleuten kwam solo aan. Foto: Getty Images

'Ik ben als goede wijn'

De 39-jarige Van Vleuten boekte zo op imponerende wijze haar vierde zege van dit jaar en haar eerste sinds februari. "Ik ben als goede wijn, de kracht komt met de jaren. Hoe vaker ik het zou proberen, hoe groter de kans was dat ik weg zou komen", vertelde ze.

Toch was de Movistar-renster lange tijd niet zeker van haar zaak. "Tot aan de finish kon ik niet geloven dat ik ging winnen, ook vanwege de harde tegenwind. Er was één optie en dat was om in de tijdrithouding alles te geven."

"Ik heb nu twee weken om van mijn voorjaar te genieten en ook van het werk van mijn ploeg Movistar. Het gaat iedere koers beter, we zijn vol vertrouwen. Nu is de Tour de France mijn grote doel."

De eerste editie van de Tour de France voor vrouwen begint op 24 juli. In de aanloop ernaartoe rijdt ze onder meer de Giro d'Italia, die ze in 2018 en 2019 won.