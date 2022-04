Annemiek van Vleuten heeft zondag haar sterke voorjaar bekroond met haar eerste zege van het seizoen in een grote klassieker. De 39-jarige renster soleerde naar een knappe overwinning in Luik-Bastenaken-Luik.

Van Vleuten was erg actief in de finale van de Waalse koers en reed op La Roche-aux-Faucons weg bij een groep met favorieten. Na een solo van zo'n 13 kilometer kwam ze alleen over de streep. Het was haar tweede zege in Luik-Bastenaken-Luik. Ze was in 2019 ook de beste.

De Australische Grace Brown sprintte op 43 seconden van Van Vleuten naar de tweede plek. Demi Vollering, de winnares van vorig jaar, eindigde als derde, voor haar Zuid-Afrikaanse ploeggenote Ashleigh Moolman-Pasio (vierde) en de Italiaanse Parijs-Roubaix-winnares Elisa Longo Borghini (vijfde).

Van Vleuten, vorig jaar tweede in Luik, greep de laatste weken steeds net naast de winst in de grote klassiekers. Ze werd tweede in Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl en eindigde als vierde in de Amstel Gold Race.

De kopvrouw van Movistar boekte in 'LBL' haar vierde zege van het jaar en haar eerste sinds eind februari. Ze pakte twee maanden geleden een rit en de eindwinst in de Wielerweek van Valencia en de winst in de Omloop Het Nieuwsblad.

De mannen rijden zondag ook Luik-Bastenaken-Luik, met Wout van Aert, Julian Alaphilippe en Alejandro Valverde als de favorieten. Die koers finisht rond 17.00 uur.

Van Vleuten valt twee keer aan in finale

De 142 kilometer lange koers bij de vrouwen van Bastenaken naar Luik werd zoals vaker geopend op de Côte de la Redoute. Van Vleuten versnelde op de steile klim met de top op 30 kilometer van de streep en reed in een ruk naar de vroege kopgroep, maar met de Zwitserse Marlen Reusser had ze een bewaker van de sterke ploeg SD Worx in haar wiel.

Van Vleuten reed zonder hulp van Reusser door, maar werd teruggehaald door een groep van veertien rensters met daarin alle favorieten. Brown plaatste net na de hergroepering een sterke aanval en de Australische pakte een voorsprong van 22 seconden.

Op La Roche-aux-Faucons, de laatste beklimming van de dag, was het weer Van Vleuten die demarreerde. Moolman-Pasio en Vollering deden er alles aan om aan te haken bij de Nederlandse, maar dat lukte het SD Worx-duo niet.

Van Vleuten ging alleen op jacht naar Brown, overvleugelde de renster van FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope en liep vervolgens in de laatste 13 kilometer naar de finish in haar eentje steeds verder weg bij de achtervolgende groep van vijf. Zo boekte ze in de laatste koers van het voorjaar haar mooiste overwinning tot nu toe van 2022.