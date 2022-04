Titelverdediger Tadej Pogacar verschijnt zondag niet aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. De renner van UAE Team Emirates is in Slovenië vanwege het overlijden van zijn schoonmoeder.

De 23-jarige Pogacar miste door de trieste familie-omstandigheden al de verkenning van het parcours. De Sloveen zou zaterdag naar België vliegen om een dag later mee te doen aan 'La Doyenne', maar hij zet nu toch een streep door zijn deelname.

"Helaas zal ik niet gaan starten in Luik-Bastenaken-Luik. Het zijn een paar zware dagen geweest. Ik wil iedereen bedanken voor hun begrip, in het speciaal mijn team", schrijft Pogacar in een reactie op Twitter. Zijn verloofde is BikeExchange-renster Urska Zigart.

Door de absentie van Pogacar ontbreekt een van de kanshebbers op de zege in Luik-Bastenaken-Luik. De tweevoudig Tour de France-winnaar schreef de wielerklassieker vorig jaar op zijn naam door Julian Alaphilippe na een sprint te kloppen.

Een jaar eerder eindigde Pogacar als derde. De kopman van UAE Team Emirates won dit jaar al de Strade Bianche en het algemeen klassement in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en Tirreno-Adriatico.

Luik-Bastenaken-Luik begint zondag om 10.15 uur en telt dit jaar 254,7 kilometer. Primoz Roglic schittert net als Pogacar door afwezigheid; de renner van Jumbo-Visma heeft knieklachten. Onder anderen favorieten Wout van Aert en Alaphilippe staan wel aan de start.