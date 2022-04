Team DSM verschijnt over twee weken met Nederlanders Thymen Arensman, Cees Bol en Martijn Tusveld aan de start van de Giro d'Italia. Romain Bardet is de kopman bij de Duitse ploeg met Nederlandse roots.

De Giro-ploeg van DSM wordt gecompleteerd door de Fransman Romain Combaud, de Italiaan Alberto Dainese, de Duitser Nico Denz en de Australiër Chris Hamilton.

"Onze belangrijkste focus zal liggen op het eindklassement met Bardet als belangrijkste renner en we hebben jongens in uitstekende staat om dat doel te ondersteunen", zegt coach Matt Winston van DSM.

Ook Bol krijgt in Italië de kans op succes. "We gaan voor de sprints met Dainese en Bol, die samen beschikken over explosieve kracht waar we in de Giro profijt van kunnen hebben."

Arensman werd vrijdag derde in Ronde van de Alpen

Voor de 22-jarige Arensman wordt de Giro zijn derde grote ronde, nadat hij in 2020 en 2021 al de Vuelta a España reed. Hij eindigde eerder op vrijdag nog als derde in de Ronde van de Alpen, waar de eindzege voor ploeggenoot Bardet was.

De 26-jarige Bol reed drie keer de Tour de France en de 28-jarige Tusveld heeft vier deelnames aan een grote ronde op zijn naam staan: één keer de Giro en drie keer de Vuelta. De ervaren Bardet stond onder meer twee keer op het podium in de Tour en werd vorig jaar zevende in de Giro.

De Ronde van Italië begint op vrijdag 6 mei in Hongarije. Na drie weken wordt geëindigd in Verona.