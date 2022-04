Thibaut Pinot heeft vrijdag zijn eerste zege in bijna drie jaar geboekt. De Fransman won in de Ronde van de Alpen de loodzware slotrit. De eindzege in de Franse rittenkoers ging naar Romain Bardet van het Nederlands getinte Team DSM.

De 31-jarige Pinot maakte vanaf de start van de 114,5 kilometer lange bergrit deel uit van een omvangrijke kopgroep met onder anderen David de la Cruz. De koplopers kregen alle ruimte van het peloton, waardoor zij om de overwinning in de slotrit mochten strijden.

Op een niet-gecategoriseerde klim op zo'n 30 kilometer van de streep sprongen Pinot en De la Cruz weg uit de groep. Ondanks verschillende pogingen wist Pinot zich niet los te rukken van zijn Spaanse medevluchter, waardoor ze op de slotheuvel streden om de zege. Pinot bleek in de laatste meters de snelste man.

Voor de Fransman was het zijn eerste overwinning sinds 20 juli 2019, toen de kopman van Groupama-FDJ op de Col du Tourmalet een etappe in de Tour de France won. Sindsdien worstelde Pinot met verschillende blessures en bleef hij lang van zijn topniveau.

Pinot leek donderdag al te winnen in de Ronde van de Alpen, maar toen gaf hij een royale voorsprong uit handen en verloor hij van Miguel Ángel López. Na afloop van de rit brak de Fransman in tranen uit. "Ik ben kwaad en verdrietig. Ik hoop dat ik op een dag weer kan glimlachen", aldus een geëmotioneerde Pinot.

Foto: Getty Images

Eindzege naar Bardet

In het peloton ontspon zich de strijd om de eindzege en die ging naar Bardet. Dankzij het werk van Team DSM, de ploeg van de Fransman, moest klassementsleider Pello Bilbao lossen op de beklimming van de Stronach, waarvan de top op 10 kilometer van de streep lag.

Bilbao wist in het vervolg de achterstand niet meer goed te maken, waardoor Bardet met de eindzege aan de haal ging. Uiteindelijk hield hij veertien seconden over op Bilbao. Thymen Arensman van Team DSM eindigde op de derde plaats, op zestien seconden van zijn ploeggenoot Bardet.

De Ronde van de Alpen gold als voorbereiding op de Giro d'Italia, die op 6 mei van start gaat in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De Italiaanse ronde eindigt op 29 mei met een individuele tijdrit in Verona. Onder anderen Mathieu van der Poel heeft zijn deelname toegezegd.