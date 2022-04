De Nederlandse teamsprinters hebben bij de Nations Cup in Glasgow een zeldzame nederlaag geleden. De laatste jaren ongenaakbare baanwielrenners moesten donderdag in Schotland genoegen nemen met een bronzen plak. De Nederlandse vrouwen wonnen wel.

Nederland trad niet aan in de sterkste formatie, want Jeffrey Hoogland ontbrak. Harrie Lavreysen, Sam Ligtlee, Tijmen van Loon en Roy van den Berg kwamen in actie namens de olympisch kampioen, die in de heats de derde tijd noteerde.

De Fransen en Australiërs waren sneller en plaatsten zich dus voor de strijd om het goud. Australië won uiteindelijk. Nederland was in de troostfinale Polen duidelijk de baas.

De teamsprinters waren de afgelopen jaren een klasse apart. Afgelopen zomer onderstreepten ze de dominantie door goud te pakken op de Olympische Spelen in Tokio. Ze zijn ook houder van het wereldrecord.

De Nederlandse teamsprintsters pakten wel goud. Kyra Lamberink, Steffie van der Peet, Hetty van der Wouw en Laurine van Riessen waren in de finale sneller dan Canada.

De Nations Cup is de opvolger van de wereldbeker. De wedstrijd in Glasgow is de eerste van het seizoen.