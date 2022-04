De tweede plaats in de Waalse Pijl voelt voor Alejandro Valverde als een overwinning. De 41-jarige renner van Movistar, die de Belgische heuvelklassieker al vijf keer won, kwam woensdag op de Muur van Hoei net tekort in de sprint met winnaar Dylan Teuns.

"Ik kan alleen maar blij zijn met mijn prestatie van vandaag", zei Valverde, die maandag 42 jaar wordt en bezig is aan zijn laatste seizoen als profrenner. "Ik was zo dicht bij de overwinning. Ik ging zo diep dat ik meer pijn in mijn armen dan in mijn benen voelde. Maar Dylan was zonder twijfel de sterkste man in koers."

Valverde nam 300 meter voor de top van de Muur van Hoei de leiding in het peloton totdat Teuns versnelde uit de grote groep. De Spanjaard leek de Belg op zo'n 80 meter van de streep te gaan passeren, maar hij moest toch passen. Achter winnaar Teuns en voor nummer drie Aleksandr Vlasov werd hij tweede.

"Dankzij het snelle tempo van mijn teamgenoot Enric Mas zat ik op de perfecte positie. Het moet de snelste beklimming van de Muur van Hoei ooit zijn geweest, zeker een van de snelste. Soms heb je van die dagen dat je achteraf denkt dat er meer in zat, maar dat was vandaag zeker niet het geval."

"Deze tweede plaats voelt als een overwinning", vervolgde Valverde, die met zeges in 2006, 2014, 2015, 2016 en 2017 recordwinnaar van de Waalse Pijl is. "Ik word over vijf dagen 42 jaar en dit was mijn laatste Waalse Pijl. Dat ik dit niveau haalde, geeft me goede hoop voor Luik-Bastenaken-Luik."

Viervoudig winnaar Valverde gaat zondag als een van de favorieten van start in Luik-Bastenaken-Luik. Wout van Aert, Tadej Pogacar en Julian Alaphilippe worden gezien als de grootste concurrenten van de kopman van Movistar in de 257 kilometer lange klassieker, die de renners onder meer door de Ardennen voert.