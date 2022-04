Dylan Teuns was door het dolle heen na zijn zege in de Waalse Pijl. De Belgische puncheur rekende woensdag op de Muur van Hoei af met onder anderen Alejandro Valverde en won daarmee de eerste Belgische klassieker in zijn loopbaan.

"Ik heb er geen woorden voor, dit is ongelooflijk. Ik heb hier altijd van gedroomd", zei de dertigjarige Teuns na afloop. De Belg ging op 250 meter van de streep mee in de slipstream van Valverde en rekende in de laatste meters af met de vijfvoudig winnaar van de Waalse Pijl.

"Ik zat in een perfecte positie aan het begin van de Muur. Op 500 meter werd ik ingesloten door de mannen van BORA en één van Movistar. Maar ik wist waar Valverde ging versnellen, want dat doet hij altijd op dezelfde plaats. Dat was perfect voor mij. Ik voelde dat er nog wat in zat en heb gewoon doorgezet."

Voor Teuns was de zege in de Waalse Pijl een bekroning van een uitstekend voorjaar. De renner van Bahrain Victorious, die twee ritten in de Tour de France won, behaalde ereplaatsen in de Ronde van Vlaanderen (zesde), Amstel Gold Race (tiende) en Brabantse Pijl (achtste).

"Ik ben nog nooit zo sterk geweest in het voorjaar. In de zomer ben ik altijd goed, maar in het voorjaar ben ik soms super en soms minder. Nu presteer ik heel constant. Gisteren was het precies vijf jaar geleden dat ik op het podium stond. Ik heb er altijd in geloofd dat het op een dag zou lukken."

Wout Poels kon geen indruk maken in de Waalse Pijl. Foto: Getty Images

Ploeggenoot Poels vol lof over Teuns

Ploeggenoot Wout Poels spreekt vol bewondering over Teuns. De twee waren bij Bahrain Victorious op voorhand aangewezen als kopmannen voor de Waalse Pijl. "Dylan reed de laatste weken heel goed. Maar hier winnen, dat is nog even wat anders", aldus de Limburger, die op een teleurstellende 25e plaats eindigde, tegen de NOS.

"Ik zat er niet meer bij vooraan. Ik parkeerde bij die laatste keer Muur van Hoei. Maar deze hele periode is heel belangrijk voor Dylan. Hij had de afgelopen weken al mooie resultaten en had hier al eens op het podium gestaan."

Poels was het jaar goed begonnen met een rit- en eindzege in de Ruta del Sol. In de Ronde van Catalonië werd hij na twee toptiennoteringen ziek, waarna hij in de slotetappe moest afstappen. "Jammer, ik ben daarna op hoogtestage gegaan en was vervolgens een week thuis. Ik reed hier nu weer mijn eerste wedstrijd sinds eind maart."

"Het ging niet super", oordeelde Poels. "Ik had het beter verwacht. Maar we hebben natuurlijk wel gewonnen." Zondag wacht Luik-Bastenaken-Luik, de koers die hij in 2016 won. Daarna volgt de Giro d'Italia. "Daar een ritje winnen, dat staat nog wel op mijn lijstje."