Dylan Teuns heeft woensdag verrassend de Waalse Pijl gewonnen. De dertigjarige Belg rekende op de Muur van Hoei af met vijfvoudig winnaar Alejandro Valverde, die op 41-jarige leeftijd tweede werd. Tadej Pogacar kwam niet verder dan de twaalfde plek.

Teuns counterde op zo'n 250 meter van de finish een versnelling van Valverde en de renner van Bahrain Victorious was vervolgens duidelijk de sterkste.

Recordwinnaar Valverde eindigde op twee seconden als tweede, terwijl de Rus Aleksandr Vlasov als derde over de streep kwam. Topfavoriet Julian Alaphilippe - winnaar in 2018, 2019 en 2021 - kon niet mee met Teuns en moest genoegen nemen met de vierde plek.

Tweevoudig Tour de France-winnaar Pogacar moest al eerder passen en eindigde zelfs buiten de top tien. Met de twaalfde plek zat de Sloveen één plaats achter Jumbo-Visma-kopman Tiesj Benoot. Bauke Mollema was op de 21e plek de beste Nederlander. Wout Poels, ploegmaat van Teuns, werd 25e.

Voor Teuns, die in 2017 derde werd in de Waalse Pijl, is het zijn eerste zege in een grote klassieker. De Vlaming had al wel twee etappezeges in de Tour de France op zijn erelijst staan.

Bij de vrouwen ging de zege in de Waalse Pijl eerder op woensdag naar de Italiaanse Marta Cavalli. De winnares van de Amstel Gold Race bleef Annemiek van Vleuten en Demi Vollering voor.

Dylan Teuns (links) klopte Alejandro Valverde. Dylan Teuns (links) klopte Alejandro Valverde. Foto: Getty Images

Wederom gesloten koers voor Muur van Hoei

De 86e editie van de Waalse Pijl werd zoals gewoonlijk beslist op de laatste beklimming van de Muur van Hoei, hoewel een aantal renners wel probeerde om voor de slotklim weg te rijden. Met nog 9 kilometer te gaan werden de laatste vroege vluchters bijgehaald, waarna Søren Kragh Andersen en Mauri Vansevenant een gat van zo'n vijftien seconden sloegen op de Côte de Cherave.

Vansevenant mocht als teamgenoot van Alaphilippe niet overnemen van zijn ploegleiding, waardoor Kragh Andersen al het kopwerk moest doen. De Deen van Team DSM werd net als Vansevenant aan de voet van de Muur van Hoei voorbijgereden door de grote groep met favorieten.

Pogacar zat daar te ver van achteren en de Sloveen bleek al snel niet goed genoeg om mee te doen om de zege. Routinier Valverde was in zijn laatste Waalse Pijl wel erg sterk. De Spanjaard begon op 250 meter van de streep aan zijn eindsprint, maar Teuns stak Valverde voorbij en boekte een fraaie zege.