Annemiek van Vleuten eindigde woensdag voor de derde keer in haar carrière als tweede in de Waalse Pijl. De 39-jarige renster reed bij de laatste beklimming van de Muur van Hoei lang op kop, maar moest vlak voor de streep buigen voor Marta Cavalli.

"Deze klim doet altijd pijn, maar nog iets meer als je kort voor de finish voorbijgereden wordt", zei Van Vleuten na de koers, waarin ze diep was gegaan. "Het zag aan het einde zwart voor mijn ogen."

De kopvrouw van Movistar had op zo'n 50 meter van de top van de beruchte Muur van Hoei (1,3 kilometer à 9,6 procent) geen antwoord meer op een versnelling van Cavalli. "Alles verliep volgens plan, maar er was er eentje beter. Daar kan ik mee leven."

Van Vleuten had goed geluisterd naar haar teamgenoot Alejandro Valverde, de 41-jarige Spanjaard die de Waalse Pijl vijf keer won. "Met name over positioneren en het juiste moment kiezen. Bovendien ben ik hier vorig jaar nog geweest met een vriend (profrenner Reinier Honig, red.). Toen zijn we de Muur vier keer opgereden, steeds volgens een ander scenario."

De drievoudig wereldkampioene keek na haar derde tweede plaats van het seizoen (na de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen) al snel vooruit naar Luik-Bastenaken-Luik van zondag. Die klassieker ligt haar nog wat beter en won ze in 2019. "Voor zondag is het een goed gevoel dat ik hier zo snel herstel, dat ik gewoon top ben. Een geruststelling ook voor later in het jaar, met de Giro en de Tour als doelen."

Annemiek van Vleuten kwam net tekort voor haar vierde zege van het seizoen. Foto: Getty Images

Vollering viel bijna flauw op de Muur van Hoei

Demi Vollering, die op tien seconden van Cavalli als derde eindigde in Hoei, had het ontzettend zwaar in de finale van de Waalse Pijl. "Ik viel bijna flauw, ik ben echt helemaal leeg nu", zei de winnares van Luik-Bastenaken-Luik van vorig jaar.

De koers was tot de slotklim naar wens verlopen voor Vollering. Er was een vroege ontsnapping met onder anderen de Nederlandse Anouk Koster. Eenmaal ingelopen nam SD Worx het initiatief. Met aanvallen van de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio, de Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black en Vollering probeerde het Nederlandse team het numerieke overwicht uit te buiten.

"Misschien hebben we daar iets te veel met onze krachten gesmeten", aldus Vollering na weer een ereplaats. In de Amstel Gold Race werd ze al tweede, achter Cavalli. "Op zich is het goed voor de sport dat er nu weer wat Italiaanse rensters veel winnen. Zo wordt de top breder en de uitdaging groter."

De 24-jarige Cavalli is een van de rensters van een nieuwe Italiaanse lichting, zoals ook Elisa Balsamo die vorig jaar de wereldtitel veroverde. "Er is echt sprake van een onderlinge competitie waarmee we elkaar pushen om beter te worden", aldus de winnares. "Iedereen wil de beste Italiaanse zijn. Het was in de jeugdcategorieën al een enorme strijd."

Cavalli verraste zichzelf woensdag door Van Vleuten nog te kloppen. "Ik ben het eerste gedeelte van de Muur van Hoei rustig gebleven. Het is een korte klim, maar wel een inspanning van meer dan vier minuten. Ik bleef in het wiel van Annemiek tot in de laatste meters. Ik kan amper geloven dat ik haar nog wist te passeren. Ze is zo'n sterke renster."