Marta Cavalli heeft woensdag ook de Waalse Pijl op haar naam geschreven. De Italiaanse winnares van de Amstel Gold Race versloeg Annemiek van Vleuten op de Muur van Hoei en is na acht jaar de opvolger van Anna van der Breggen.

Van Vleuten nam het initiatief bij de laatste en beslissende beklimming van de Muur van Hoei (1,3 kilometer à 9,6 procent) en reed lange tijd op kop, maar in de laatste 50 meter ging de 24-jarige Cavalli over de Nederlandse heen.

Van Vleuten, die de Waalse Pijl nog nooit gewonnen heeft, eindigde als tweede, terwijl SD Worx-kopvrouw Demi Vollering op tien seconden derde werd. Yara Kastelijn (negende) was de derde Nederlandse in de top tien.

Van der Breggen won de Waalse Pijl de afgelopen zeven jaar. De Nederlandse stopte na vorig seizoen en zat woensdag in de ploegleidersauto van SD Worx.

Cavalli boekte anderhalve week geleden in de Amstel Gold Race haar eerste grote zege als prof. De renster van FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope kwam toen solo aan in Zuid-Limburg, vlak voor Vollering.

Marianne Vos startte niet in Wallonië. De winnares van 2007, 2008, 2009, 2011 en 2013 testte zaterdag een paar uur voor de start van Parijs-Roubaix positief op het coronavirus moest de Waalse Pijl ook nog overslaan.

Demi Vollering is kapot na de finish. Demi Vollering is kapot na de finish. Foto: Getty Images

Kopgroep vlak voor de streep bijgehaald

Een kopgroep van tien rensters, met daarin de Nederlandse vrouwen Esmée Peperkamp, Anouska Koster en Kastelijn, begon woensdag in de Waalse Pijl met een voorsprong van ruim twee minuten aan de laatste plaatselijke ronde van ruim 30 kilometer. Onder leiding van FDJ, de ploeg van Cavalli, was dat gat met nog 7 kilometer te gaan zo goed als gedicht.

Op de Côte de Cherave, het voorlaatste klimmetje van de dag, werden Koster en Kastelijn als laatste vluchters gegrepen door de favorieten. Van Vleuten en Vollering waren mee en begonnen in een groepje van zo'n twintig rensters aan de laatste beklimming van de Muur van Hoei.

Op de beruchte finishheuvel sloeg Van Vleuten een klein gaatje, maar Cavalli kwam met nog 250 meter te gaan in het wiel van de Nederlandse. De Italiaanse ging in de laatste 50 meter over Van Vleuten heen en boekte haar tweede grote zege van deze maand.