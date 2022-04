Na zeven achtereenvolgende zeges van de inmiddels gestopte Anna van der Breggen krijgt de Waalse Pijl woensdag eindelijk een nieuwe winnares. Demi Vollering hoopt in de voetsporen van haar voormalige ploeggenoot te treden namens SD Worx, waar Van der Breggen nu ploegleider is.

"Het zal een beetje vreemd zijn om de Waalse Pijl zonder Anna te rijden. Vorig jaar deed ik nog hard mijn best om ervoor te zorgen dat zij zou winnen. Ik kijk er heel erg naar uit om te zien waar ik zelf toe in staat ben", zegt Vollering in de aanloop naar de Waalse Pijl, die woensdag om 8.35 uur van start gaat.

De 25-jarige Nederlandse haalde twee jaar geleden nog het podium van de eendagskoers (derde), maar zonder Van der Breggen ziet ze zichzelf niet opeens als de topfavoriet. Onder anderen Annemiek van Vleuten en Katarzyna Niewiadoma worden tot de kanshebbers gerekend en Vollering ziet ook concurrentie binnen haar eigen team.

"Ashleigh Moolman-Pasio is altijd goed in de Waalse Pijl en Niamh Fisher-Black is een sterke klimster. Zij kunnen ook winnen. We moeten het nog uitgebreid hebben over de te volgen tactiek, maar er zijn veel opties. We moeten wat mij betreft gebruikmaken van het feit dat we veel goede rensters in ons team hebben."

Demi Vollering won vorige week de Brabantse Pijl, haar eerste overwinning van het seizoen. Foto: Getty Images

'Anna's kennis van de Muur van Hoei is een meerwaarde'

De 32-jarige Van der Breggen zal het verloop van de Waalse Pijl woensdag voor het eerst vanuit de ploegleidersauto volgen. Vollering hoopt veel op te steken van de ervaring van de Zwolse, die van 2015 tot en met 2021 een klasse apart was op de Muur van Hoei, de steile (slot)klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,6.

"Haar kennis van de Muur van Hoei is een grote meerwaarde voor ons", zegt Vollering. "Anna heeft al wat advies gegeven, maar we moeten ook niet vergeten dat die klim haar perfect paste. Ik ben een andere renster, dus ik moet zelf uitzoeken hoe ik ermee om moet gaan. Als je de koers net als Anna voor het eerst wint, weet je welke methode het beste werkt om goed te klimmen zonder jezelf op te blazen."

De Waalse Pijl telt dit jaar in totaal 133,4 kilometer. De Française Pauline Ferrand-Prévot is de laatste winnares van de eendagskoers voordat de heerschappij van Van der Breggen begon. Marianne Vos, die er woensdag niet bij is, won de Waalse Pijl al vijf keer.

Vollering schreef vorige week al de Brabantse Pijl op haar naam en boekte zo haar eerste overwinning van het seizoen. In Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race moest ze genoegen nemen met de tweede plek.