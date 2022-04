Pello Bilbao heeft dinsdag in de tweede etappe van de Ronde van de Alpen een dubbelslag geslagen. De Spaanse renner was de snelste in een sprint van een favorietengroep en legde ook beslag op de leiderstrui.

Bilbao bleef na een rit van 154 kilometer met enkele cols en een afdaling richting finishplaats Lana (Italië) onder anderen de Fransman Romain Bardet en de Hongaar Attila Valter voor.

Even leek er nog kans op Nederlands succes. Een kopgroep met daarin Thymen Arensman (DSM) hield lang stand, maar werd in de finale alsnog bijgehaald. Hierna ontstond een kopgroep van twintig man, van wie Bilbao aan het langste eind trok. Arensman finishte uiteindelijk als twaalfde.

Bilbao neemt door zijn overwinning de leiderstrui over van de Fransman Geoffrey Bouchard, die maandag de eerste etappe had gewonnen. Toen werd Bilbao tweede. De 32-jarige Bilbao heeft in het klassement zes seconden voorsprong op Bardet.

Er staan nog drie etappes op het programma in de Ronde van de Alpen, die duurt tot en met vrijdag. Bilbao werd in de editie van 2021 tweede achter Simon Yates. De Engelsman is dit jaar niet van de partij.