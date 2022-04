Geoffrey Bouchard heeft maandag na een lange solo de eerste etappe in de Ronde van de Alpen op zijn naam geschreven. De Franse renner van AG2R Citroën zat mee in een vroege vlucht en bleef vooraan als enige over.

De dertigjarige Bouchard slaagde erin om het jagende peloton net voor te blijven en kwam juichend over de streep in San Martino di Castrozza.

De eerste etappe ging over ruim 160 kilometer, met onderweg twee beklimmingen. Op de tweede klim, de Passo Gobbera, liet Bouchard zijn Duitse medevluchter Ben Zwiehoff achter. Vervolgens reed hij de laatste 25 kilometer solo naar de finish.

Zo'n vijf seconden na de Fransman kwam de Spanjaard Pello Bilbao als tweede over de streep, voor de Fransman Romain Bardet.

Bouchard boekte de eerste overwinning uit zijn carrière. Hij won wel al twee keer het bergklassement in een grote ronde (Vuelta 2019 en Giro 2021).

De Ronde van de Alpen telt vijf ritten en eindigt vrijdag in de Oostenrijkse stad Lienz. Vorig jaar won de Brit Simon Yates het eindklassement en eindigde Bilbao als tweede.