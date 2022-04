Julian Alaphilippe kan woensdag zijn titel verdedigen in de Waalse Pijl. De titelverdediger behoort net als Remco Evenepoel tot de selectie van Quick-Step Alpha Vinyl.

De 29-jarige Alaphilippe is de kopman in de Ardennenklassieker met aankomst op de steile Muur van Hoei. De Fransman kwam vorige week woensdag door toedoen van de volgauto van zijn eigen ploeg nog ten val in de Brabantse Pijl, maar hield daar geen letsel aan over.

Alaphilippe gaat in de Waalse Pijl voor zijn vierde zege in de voorjaarsklassieker. Hij won de koers al in 2018, 2019 en 2021. In 2020 ontbrak hij vanwege vermoeidheid en ging Marc Hirschi er met de winst vandoor.

De drievoudig winnaar krijgt in de 86e editie van de Waalse Pijl gezelschap van de 22-jarige Evenepoel, die zijn debuut maakt in de klassieker. Pieter Serry, neoprof Stan van Tricht, Mauri Vansevenant, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke completeren de ploeg van Quick-Step Alpha Vinyl.

"We gaan met een sterk team naar de Waalse Pijl, een koers die we goed kennen en ons dierbaar is", zegt sportief directeur Klaas Lodewyck. "Met Julian als kopman hebben we net als bij de vorige edities vertrouwen in een goed resultaat."

De Waalse Pijl start woensdag om 11.25 uur in Blegny en finisht na ruim 200 kilometer boven op de Muur van Hoei. De renners leggen die klim drie keer af.