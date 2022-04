Dylan van Baarle hoort al jaren bij de beste klassiekerrenners van het peloton, maar een grote zege ontbrak nog op zijn erelijst. Zondag reed de 29-jarige Nederlander op fraaie wijze naar de winst in Parijs-Roubaix, met behulp van zijn verrassende zilveren medaille in de wegrit van het WK van vorig jaar.

Er is nog een kleine 20 kilometer te gaan in de 119e editie van de 'Hel van het Noorden' als Van Baarle op de stoffige kasseistrook van Camphin-en-Pévèle metertje voor metertje wegrijdt bij zijn medekoplopers Yves Lampaert, Matej Mohoric en Tom Devriendt.

Het is geen verschroeiende versnelling, maar dat past ook niet bij de man die van "karren maar" zijn motto op de fiets heeft gemaakt. "Dylan is een diesel. Na 200 kilometer kan hij nog net zo hard rijden als in het begin van de koers", zegt Servais Knaven, in 2001 winnaar in Roubaix en zondag de ploegleider van Van Baarle bij INEOS Grenadiers.

"Wat hij vandaag deed, was niet demarreren, maar net wat harder rijden dan de rest. En vervolgens erop vertrouwen dat hij het langer kan volhouden."

Dylan van Baarle kan amper geloven dat hij Parijs-Roubaix heeft gewonnen.

'WK van vorig jaar was het omslagpunt'

Van Baarle toonde die kwaliteiten al aan het begin van zijn profcarrière door twee keer net naast het podium te eindigen in de Ronde van Vlaanderen (zesde in 2016, vierde in 2017).

"Maar om daarna de volgende stap te zetten, de stap om te kunnen winnen, is gewoon heel lastig. Zeker als je niet Wout van Aert of Mathieu van der Poel bent", aldus Knaven. "Het WK van vorig jaar is het omslagpunt geweest voor Dylan. Toen heeft hij het zelfvertrouwen gekregen dat hij een grote koers als Roubaix kan winnen."

Van Baarle werd eind september tweede bij de WK in Leuven, achter de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe. "Dat was een heel belangrijk moment voor mij. Opeens reed ik de finale van een WK", zegt de geboren Zuid-Hollander.

"Het zorgde ervoor dat er iets klikte in mijn hoofd en op dat vertrouwen heb ik de hele winter kunnen bouwen. Mijn tweede plek twee weken geleden in de Ronde van Vlaanderen gaf me de bevestiging dat ik op de goede weg was. En nu heb ik Parijs-Roubaix gewonnen, ongelooflijk."

Dylan van Baarle wordt na de finish van Parijs-Roubaix opgewacht door zijn teambaas Dave Brailsford. Dylan van Baarle wordt na de finish van Parijs-Roubaix opgewacht door zijn teambaas Dave Brailsford. Foto: Reuters

'Van Baarle is de professioneelste renner van onze ploeg'

Toen Dave Brailsford een eerstejaarsprof in 2014 de Ronde van Groot-Brittannië zag winnen, voor grote namen als Michal Kwiatkowski en voormalig Tour de France-winnaar Bradley Wiggins, dacht hij al dat die jonge renner in de toekomst van grote waarde zou kunnen zijn voor zijn ploeg.

Vier jaar later haalde de succesvolle teambaas Van Baarle naar Team Sky (het huidige INEOS Grenadiers) en zondag was de Brit de eerste die de Nederlander feliciteerde op de wielerbaan van Roubaix.

"Als iemand een grote zege verdient, dan is het Dylan", aldus Brailsford. "Hij is echt een sympathieke gozer: grappig, bescheiden, toegewijd en goed voor de groep. Bovendien is hij de professioneelste renner van onze ploeg, niemand werkt er harder voor dan hij."

Bij INEOS Grenadiers staat Van Baarle bekend als de renner die het zwaarste trainingsprogramma afwerkt. Daarom heeft hij soms moeite om een ploegmaat te vinden die met hem mee wil voor een trainingsritje in de buurt van zijn woonplaats Monaco. "Hij is te sterk", zegt Brailsford met een lach.

"Dylan doet natuurlijk ook weleens rustige trainingen", voegt Knaven eraan toe. "Maar in de aanloop naar Parijs-Roubaix deed hij ook een rit van 3,5 uur met een gemiddelde snelheid van 36 kilometer per uur. Dan zijn er niet veel renners die in zijn wiel willen zitten. Dylan heeft zijn eigen methode, hij maakt veel uren op de fiets. Hij gelooft er heilig in, het geeft hem veel vertrouwen. En we kunnen nu ook wel zeggen dat het werkt."