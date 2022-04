Wout van Aert kan ermee leven dat hij zondag als tweede finishte in Parijs-Roubaix. De Belg van Jumbo-Visma maakte zijn rentree na een coronabesmetting en hoefde alleen winnaar Dylan van Baarle voor zich de dulden in 'De Hel van het Noorden'.

Vooraf werden de verwachtingen rond Van Aert, die door zijn ziekte onder meer de Ronde van Vlaanderen miste, getemperd. Hij kreeg een dienende rol binnen de ploeg. Desondanks hoorde hij zondag tot de besten.

"Ik ben zeker niet teleurgesteld om tweede te worden. Het is een grote verrassing dat ik me zo goed voelde in de koers. Ik ben blij en trots met deze tweede plek", zei de 27-jarige Van Aert naderhand.

In de finale reed Van Baarle solo aan kop en maakte Van Aert zich daarachter samen met Stefan Küng los van een groep achtervolgers, waartoe onder anderen Mathieu van der Poel aanvankelijk behoorde.

"Dylan pakte alleen maar tijd op ons, dus de sterkste heeft gewonnen", aldus Van Aert. "Ik had wat pech voor en tijdens de race, maar iedereen heeft zijn eigen verhaal in Roubaix. Ik ben vooral blij dat ik op het podium sta."

Wout van Aert op het podium met winnaar Dylan van Baarle en nummer drie Stefan Küng. Wout van Aert op het podium met winnaar Dylan van Baarle en nummer drie Stefan Küng. Foto: Getty Images

'Ik heb mijn mindset veranderd'

De renner van Jumbo-Visma, die zowel Parijs-Roubaix als de Ronde van Vlaanderen nog nooit op zijn naam schreef, wilde niet ingaan op de vraag of hij 'Roubaix' gewonnen zou hebben als hij topfit aan de start was verschenen.

"Het heeft geen zin om dat soort quotes te geven. Het is wielrennen. Als ik 100 procent ben, zijn er ook renners die heel goed zijn. Het was wel zeker anders geweest, ik had dan nog twee koersen gereden", vertelde Van Aert.

"Maar dit is hoe het is. Het belangrijkste is dat ik na de Ronde van Vlaanderen mijn mindset heb veranderd. Ik moest vechten zoals ik altijd doe en jagen op anderen doelen."

Voor Van Baarle is het winnen van Parijs-Roubaix het hoogtepunt uit zijn loopbaan. Peter Post (1964), Jan Janssen (1967), Jan Raas (1982), Hennie Kuiper (1983), Servais Knaven (2001) en Niki Terpstra (2014) zijn de Nederlanders die hem voorgingen.