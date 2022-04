Primoz Roglic doet komende week niet mee aan de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, zo bevestigt zijn ploeg Jumbo-Visma zondag. De deelname van de Sloveen was al onzeker vanwege knieklachten.

Roglic liet vorige week na de Ronde van Baskenland al aan verschillende media weten dat hij last had van een spier in een knie. In de Spaanse WorldTour-koers raakte de kopman van Jumbo-Visma in de voorlaatste etappe de leiderstrui kwijt. Hij finishte als achtste.

De 32-jarige Roglic won twee jaar geleden nog de door het coronavirus uitgestelde editie van Luik-Bastenaken-Luik. Afgelopen seizoen werd hij dertiende in 'La Doyenne'. In de Waalse Pijl eindigde hij vorig jaar als tweede achter Julian Alaphilippe.

Wout van Aert gaat volgende week zondag wel van start in Luik-Bastenaken-Luik, zo maakte Jumbo-Visma bekend. De Belgische kampioen moest als gevolg van een coronabesmetting de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race overslaan. Van Aert maakte zondag zijn rentree in Parijs-Roubaix, waarin hij achter Dylan van Baarle tweede werd.

"We zouden afwachten en zien hoe het vandaag zou gaan", zei Van Aert. "Als het goed zou gaan, zou ik volgende week zondag starten. Als je als tweede eindigt, moet je je geen zorgen meer maken."

Voor de 27-jarige Van Aert wordt het zijn debuut in Luik-Bastenaken-Luik.