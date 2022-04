Topfavoriet Mathieu van der Poel miste zondag de topvorm die nodig is om Parijs-Roubaix te winnen. De 27-jarige Nederlander, die als negende eindigde in de 'Hel van het Noorden', keek desondanks met grote tevredenheid terug op zijn relatief korte voorjaar.

Vlak na de finish van zijn tweede Parijs-Roubaix ligt Van der Poel een minuut of vijf uitgeteld op het gras naast de beroemde wielerbaan. "Waar ik aan dacht?", zegt de kopman van Alpecin-Fenix als hij weer op adem is gekomen. "Eigenlijk aan helemaal niks."

Met een gemiddelde snelheid van 45,79 kilometer per uur werkten de renners zondag de snelste Parijs-Roubaix uit de 119-jarige geschiedenis van de beruchte koers af. Van der Poel zat in de finale in de goede groep, maar om de zege strijden zat er niet in. "Ik was oké, maar ik had vandaag gewoon niet de benen om te kunnen winnen. Het was een enorm zware wedstrijd, waarin er vanaf het begin werd gekoerst en het nooit is stilgevallen."

Dat kwam vooral door INEOS Grenadiers. De ploeg van winnaar Dylan van Baarle gooide het tempo al na 50 kilometer flink omhoog op een open stuk van het parcours met zijwind, waardoor het peloton in tweeën scheurde. Van der Poel zat in de tweede groep en moest met zijn team ruim 100 kilometer in de achtervolging.

"Het was een aparte situatie. Ik zat achter in het peloton en had niet echt het idee dat het 'op de kant' zou gaan, maar opeens zag ik dat de helft van het peloton weg was. Daardoor reden we lang achter de feiten aan, maar mijn ploeg was heel sterk en heeft het uiteindelijk heel goed opgelost."

"Ik kwam zo nog in een goede situatie terecht, maar had op het einde geen overschot meer toen de beslissende demarrages werden geplaatst. Ik ben blijven vechten tot de finish en op de kasseien bleef het best goed gaan. Ik eindig ook nog in de top tien, dus zo slecht was het niet. En met Dylan is er een heel mooie winnaar, ik gun het hem."

'Ik kijk uit naar een paar dagen rust'

Van der Poel won in de afgelopen vier weken zelf de Ronde van Vlaanderen en Dwars door Vlaanderen, terwijl hij in Milaan-San Remo (derde) en de Amstel Gold Race (vierde) in de top vijf eindigde. Daarmee werd het een heel succesvol voorjaar, terwijl het door rugproblemen lange tijd onzeker was of hij wel mee zou kunnen doen aan de grote klassiekers.

"Ik voel nu vooral realisme. Ik moet heel blij zijn met het voorjaar dat ik gereden heb, met als hoogtepunt mijn zege in de Ronde", aldus Van der Poel. "Het is eigenlijk al heel mooi dat ik hier nu sta. En nu kijk ik vooral uit naar een paar dagen rust."

De Nederlander vertrekt volgende week na een korte pauze naar Spanje om daar te trainen. De volgende koers op zijn programma is de Ronde van Italië, die op 6 mei van start gaat in Hongarije. "De Giro?", zei Van der Poel op de wielerbaan van Roubaix. "Ja, normaal gezien zal ik die rijden."