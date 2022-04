Dylan van Baarle werd vorig jaar niet eens opgenomen in de uitslag van Parijs-Roubaix, omdat hij buiten de tijdslimiet over de finish kwam. Zondag boekte de 29-jarige Nederlander in de beruchte kasseienklassieker de mooiste zege uit zijn wielercarrière.

Hoewel hij al een uur lang het ene interview na het andere heeft moeten geven, kan Van Baarle op zijn persconferentie nog steeds niet de woorden vinden om te omschrijven wat hij voelde toen hij alleen aankwam op de Vélodrome André Pétrieux. "Ik kan het nog steeds niet echt geloven", zegt hij.

Amper een half jaar geleden reed Van Baarle volledig anoniem over de streep op de beroemde wielerbaan van Roubaix. Samen met landgenoten Niki Terpstra en Ramon Sinkeldam arriveerde hij toen na een koers vol regen en pech 29.44 minuten na winnaar Sonny Colbrelli bij de finish, terwijl de tijdslimiet op 28.57 minuten was gesteld.

"Vorig jaar was ik hier buiten tijd, nu reed ik als eerste de velodroom op", zegt Van Baarle met een lach. "Het was echt geweldig, ik had het kippenvel op mijn armen staan. Mijn ploegleider Servais Knaven zei tegen me dat ik moest genieten van het rondje over de baan, dus dat heb ik geprobeerd."

De renner van INEOS Grenadiers bouwde in de finale een voorsprong van bijna twee minuten op zijn vier achtervolgers op. "Maar ik kreeg tijdens de koers niet heel veel informatie over mijn voorsprong. Toen ik de velodroom op reed, keek ik dus eerst even achterom om er zeker van te zijn dat ik alleen was. Vanaf dat moment ging ik pas echt geloven in de zege."

Uitslag Parijs-Roubaix 1. Dylan van Baarle (Ned)

2. Wout van Aert (Bel) - 1.47

3. Stefan Küng (Zwi) z.t.

4. Tom Devriendt (Bel) z.t.

5. Matej Mohoric (Slv) z.t.

6. Adrien Petit (Fra) - 2.27

7. Jasper Stuyven (Bel) z.t.

8. Laurent Pichon (Fra) z.t.

9. Mathieu van der Poel (Ned) - 2.34

10. Yves Lampaert (Bel) - 2.59

'Ik kan heel lang een hoog tempo volhouden'

Van Baarle was duidelijk de sterkste renner in de spectaculaire koers. In de finale koos hij vlak voor de zware kasseistrook Carrefour de l'Arbre, op ruim 20 kilometer van de finish, het juiste moment om bijna stiekem weg te rijden bij zijn medekoplopers.

"Het wielrennen is de laatste jaren heel erg veranderd. Er zijn steeds meer mannen die al vroeg willen aanvallen om de koers hard te maken en ik probeer dat ook te doen. Ik weet dat ik niet de explosiefste renner ben, maar ik kan wel heel lang een hoog tempo volhouden."

Dat lukte hem zondag ook op de vele kasseistroken van Parijs-Roubaix, hoewel hij in het verleden al eens gezegd heeft dat hij eigenlijk geen groot fan is van op kasseien rijden. "Ik denk dat iedereen liever over asfalt koerst", zegt Van Baarle met een lach. "Maar ja, ik ga sneller over de kasseien dan veel andere renners. Dat maakt het wél leuk, dat ik andere jongens pijn kan doen."

Door zijn overwinning is Van Baarle nu de eigenaar van een heel grote kassei, traditioneel de trofee voor de winnaar in Roubaix. "Die ga ik zeker een mooie plek geven in mijn huis. Al moet ik misschien eerst wel een tafel vinden die sterk genoeg is om die kei te kunnen dragen."