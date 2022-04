Dylan van Baarle kon lange tijd maar moeilijk geloven dat hij Parijs-Roubaix op zijn naam zou schrijven, ook al ging hij in de finale solo aan kop en had hij een behoorlijke voorsprong. De renner van INEOS Grenadiers boekte de mooiste zege uit zijn loopbaan.

"Het is ongelofelijk. Ik keek bij binnenkomst in het stadion naar de andere kant om te zien of er renners waren, maar ik was helemaal alleen. Toen pas geloofde ik dat ik kon winnen", zei Van Baarle vlak na zijn zege tegen Sporza.

De 29-jarige Nederlander was blij met de tactiek van zijn ploeg. "We wilden niet jagen en zaten gelijk vooraan. Vanaf toen wist ik dat we een goede kans hadden. We hebben veel pech gehad de laatste jaren, nu valt het op zijn plek."

Van Baarle bleef de concurrentie ver voor. Op een achterstand van 1 minuut en 47 seconden werd de strijd om de tweede plaats gewonnen door Jumbo-Visma-kopman Wout van Aert. De Zwitser Stefan Küng finishte als derde.

De overwinning van Van Baarle betekent het tweede wielermonument van het jaar dat door een Nederlander is gewonnen. Twee weken geleden was Mathieu van der Poel de beste in de Ronde van Vlaanderen.

Eerder in zijn loopbaan won Van Baarle onder meer Dwars door Vlaanderen (2021), een etappe in het Critérium du Dauphiné (2019) en de Ronde van Groot-Brittannië (2014).