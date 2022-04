Dylan van Baarle heeft zondag Parijs-Roubaix op zijn naam geschreven. De Nederlander bekroonde in een spectaculaire editie van het wielermonument een solo van 17 kilometer met de overwinning.

De 29-jarige Van Baarle bleef de concurrentie ver voor. Jumbo-Visma-kopman Wout van Aert, die zijn rentree maakte na een coronabesmetting, won op 1 minuut en 47 seconden de sprint om de tweede plaats. De Zwitser Stefan Küng werd derde.

Topfavoriet Mathieu van der Poel werd uiteindelijk negende. De kopman van Alpecin-Fenix moest in de finale passen en kwam op ruim 2,5 minuut van zijn landgenoot over de finish.

Voor Van Baarle is de overwinning in Parijs-Roubaix de grootste zege uit zijn loopbaan. Hij won eerder onder meer Dwars door Vlaanderen (2021), een etappe in het Critérium du Dauphiné (2019) en de Ronde van Groot-Brittannië (2014).

Van Baarle is de zevende Nederlandse winnaar van Parijs-Roubaix. Peter Post (1964), Jan Janssen (1967), Jan Raas (1982), Hennie Kuiper (1983), Servais Knaven (2001) en Niki Terpstra (2014) gingen hem voor.

Uitslag Parijs-Roubaix 1. Dylan van Baarle (Ned)

2. Wout van Aert (Bel) - 1.47

3. Stefan Küng (Zwi) z.t.

4. Tom Devriendt (Bel) z.t.

5. Matej Mohoric (Slv) z.t.

6. Adrien Petit (Fra) - 2.27

7. Jasper Stuyven (Bel) z.t.

8. Laurent Pichon (Fra) z.t.

9. Mathieu van der Poel (Ned) - 2.34

10. Yves Lampaert (Bel) - 2.59

Dylan van Baarle bleef de concurrentie bijna twee minuten voor. Dylan van Baarle bleef de concurrentie bijna twee minuten voor. Foto: Getty images

Van der Poel en Van Aert vroeg op achterstand door waaiers

De 119e editie van Parijs-Roubaix over ruim 257 kilometer en dertig kasseistroken begon chaotisch. Na een kleine 50 kilometer trok INEOS Grenadiers hard door in het peloton, dat in waaiers uiteenviel. Hierdoor raakte een grote groep met onder anderen Van der Poel en Van Aert nog voor de eerste kasseistrook op achterstand.

Het verschil was lange tijd meer dan een minuut, maar met nog 105 kilometer voor de boeg sloot de achtervolgende groep vlak voor het Bos van Wallers weer aan. Kort daarvoor waren Matej Mohoric, Davide Ballerini, Tom Devriendt, Laurent Pichon en Casper Pedersen uit het peloton weggereden.

Het kwintet sloeg al snel een flink gat, al haakte Ballerini in het Bos van Wallers af door een lekke band. Daar raakte ook een groep met Van Aert - die vanwege pech even op de fiets van ploegmaat Timo Roosen reed - op achterstand, maar met nog 80 kilometer te gaan volgde een samensmelting.

Op 70 kilometer van de finish bleven de sterk rijdende Mohoric, Devriendt en Pichon vooraan over met een voorsprong van ruim twee minuten. Dat verschil liep snel terug toen het peloton het tempo opvoerde en uit elkaar spatte.

Mathieu van der Poel raakte vroeg in de koers op achterstand. Mathieu van der Poel raakte vroeg in de koers op achterstand. Foto: Getty Images

Van Baarle bekroont solo van 17 kilometer

Een groep van tien renners, onder wie Van der Poel, Van Aert, Van Baarle en Taco van der Hoorn, ging in de achtervolging op de drie leiders. Met nog 45 kilometer te gaan reed Van Baarle weg bij dat gezelschap en ging hij op jacht naar de koplopers.

Vooraan bleef Devriendt als enige over doordat Pichon afhaakte en Mohoric lek reed. De Belg kreeg met nog 25 kilometer voor de boeg gezelschap van Van Baarle, Yves Lampaert en de teruggekeerde Mohoric. Even later reed Van Aert samen met Küng weg bij de achtervolgers, terwijl Van der Poel moest passen.

Op 17 kilometer van de finish viel de kopgroep uiteen en ging Van Baarle er alleen vandoor. De Nederlander sloeg al snel een flink gat, vergrootte die voorsprong en kwam solo over de eindstreep op de wielerbaan in Roubaix.