De slotrit in de Ronde van Turkije is zondag op verzoek van de renners afgelast. Door regenval waren de wegen in Istanboel volgens het peloton te glad en te gevaarlijk om overheen te rijden. Daardoor mag Patrick Bevin zich de eindwinnaar noemen.

De renners stapten zondagochtend nog wel op de fiets voor de laatste etappe in de Turkse rittenkoers, maar na 25 kilometer vroeg het peloton de koers te neutraliseren. Er hadden toen al een aantal valpartijen plaatsgevonden.

De koersorganisatie ging mee in het verzoek van de renners, die verschillende rondjes op het Taksimplein zouden rijden voordat ze zouden finishen op een heuvel in de grootste stad van Turkije. Om 8.45 uur stapten ze van hun fiets.

De veiligheid van de renners is een groot gespreksonderwerp in de Ronde van Turkije. Maandag liep een persoon nietsvermoedend op de weg toen het peloton voorbijkwam. Nacer Bouhanni kon de man niet meer ontwijken en brak onder meer zijn halswervel bij de val.

Vrijdag ontstond er opnieuw ophef toen het peloton over een weg werd gestuurd waar werkzaamheden plaatsvonden. De renners moesten onder meer paaltjes, verkeersborden en zakken zand ontwijken. Wonderwel bleef iedereen overeind.

Door de afgelasting grijpt Bevin de eindzege in de Ronde van Turkije. De Nieuw-Zeelander won zaterdag de zware heuvelrit naar Tekirdag en veroverde tegelijkertijd de leiding in het algemeen klassement. De Australiër Jay Vine van Alpecin-Fenix (tweede) en de Argentijn Eduardo Sepúlveda (derde) completeerden het podium.