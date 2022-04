Mathieu van der Poel denkt dat Wout van Aert zondag 'gewoon' een van zijn grootste concurrenten zal zijn in Parijs-Roubaix, hoewel de Belg van Jumbo-Visma door een coronabesmetting drie weken niet gekoerst heeft en daardoor volgens zijn ploeg niet als kopman start.

Als Van der Poel en Van Aert samen op een startlijst staan, verwacht de wielerwereld een duel tussen de twee generatiegenoten. Dus ontkwamen de rivalen zaterdag bij de ploegenpresentatie voor Parijs-Roubaix in startplaats Compiègne niet aan vragen over een potentiële onderlinge strijd op de Noord-Franse kasseien.

"Ik kijk vooral naar mijn eigen race, maar voor mij is Wout een van de favorieten", was Van der Poel duidelijk in zijn antwoord bij de Waalse omroep RTBF. "Hij zal vooraan gaan meedoen in de koers."

Een goede Van Aert is zonder twijfel een van de topfavorieten voor de 'Hel van het Noorden', maar achter de fitheid van de nummer zeven van vorig jaar staat een groot vraagteken. Hij testte ruim twee weken geleden positief op het coronavirus, meldde zich af voor de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race en voelde zich pas de afgelopen dagen weer normaal tijdens zijn trainingen.

Wout van Aert rijdt zondag zijn eerste koers sinds Gent-Wevelgem op 27 maart.

'Duel met Van der Poel zou mijn verwachtingen overtreffen'

Van Aert zei daarom vrijdag in een door zijn ploeg verspreid interview dat hij "een dienende rol" zal gaan vervullen in Parijs-Roubaix en dat de Fransman Christophe Laporte, de Nederlander Mike Teunissen en de Belg Nathan Van Hooydonck op voorhand de speerpunten zijn van Jumbo-Visma.

Bij de ploegenpresentatie van zaterdag benadrukte Van Aert nogmaals dat hij heel moeilijk kan inschatten hoe hoog zijn niveau momenteel is. "Ik ben heel blij dat ik aan de start sta, want ik wilde deze geweldige koers niet missen. Maar het wordt dit jaar moeilijker dan ooit voor mij."

Voor de camera van Sporza gaf de Vlaming met een knipoog antwoord op de vraag of een zege mogelijk is. "Als je aan de start staat, kan je altijd winnen", zei hij. "Maar een duel met Mathieu zou al mijn verwachtingen overtreffen. Ik hoop vooral dat we met de ploeg de koers kunnen winnen."

Van der Poel kan als elfde renner de 'dubbel' winnen

De status van topfavoriet ligt hoe dan ook bij Van der Poel, die de elfde renner uit de wielergeschiedenis kan worden die in één jaar de Ronde van Vlaanderen én Parijs-Roubaix weet te winnen.

"De benen zijn al een aantal weken goed en ik heb veel vertrouwen na mijn zege in de Ronde", aldus 'VDP', die vorig jaar bij zijn debuut in Parijs-Roubaix derde werd achter de Italiaan Sonny Colbrelli en de Belg Florian Vermeersch. "Je hebt wat geluk nodig in deze koers, maar ik ga voor de winst."

De officiële start van de 119e editie van Parijs-Roubaix is zondag om 11.15 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.05 en 17.40 uur. De 170 renners komen op het 257,2 kilometer lange parcours in totaal 54,8 kilometer aan kasseien tegen, verdeeld over dertig stroken.