Elisa Longo Borghini zou eigenlijk niet eens starten in Parijs-Roubaix, omdat ze het hele voorjaar kwakkelde door ziekte. Zaterdag beleefde de dertigjarige Italiaanse de misschien wel mooiste ervaring in het wielrennen door als winnares solo aan te komen op de beroemde wielerbaan van Roubaix.

Vlak voordat Longo Borghini na een ererondje over de 86 jaar oude Vélodrome André-Pétrieux als eerste over de streep komt in de tweede editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen, balt ze haar rechterhand tot een vuist en slaat ze drie keer op de zijkant van haar helm.

De Italiaans kampioene moet ruim een uur later lachen als ze op haar persconferentie de vraag krijgt waarom ze dat gebaar maakte. "Ik ben een heel koppig persoon. In het Italiaans zeggen we dat ik een houten kop heb", legt ze uit.

"Mijn voorjaar was niet ideaal. Dat maakte me boos, maar gelukkig ben ik heel sterk in mijn hoofd. Toen ik richting de finish reed, dacht ik: mijn sterke hoofd heeft me hier gebracht. Daarom tikte ik op mijn helm."

Longo Borghini werd de afgelopen maanden mentaal flink uitgedaagd, omdat ze lange tijd kampte met een bijholteontsteking. "Ik voelde me uitstekend in de winter, maar toen het seizoen begon, kon ik bijna niet ademen op de fiets. Eigenlijk ben ik dit hele voorjaar ziek geweest. Daardoor kon ik niet presteren zoals ik wilde."

Elisa Longo Borghini kreeg als winnaar van Parijs-Roubaix de traditionele kei. Foto: Reuters

'Ik geloofde er vanaf het begin in'

Longo Borghini eindigde twee weken geleden slechts als 33e in de Ronde van Vlaanderen, de klassieker die ze in 2015 op haar naam schreef. Ze besloot vervolgens om de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl over te slaan en een antibioticakuur te starten.

"Ik moest een stap terug doen om er later twee vooruit te kunnen zetten", aldus de renster van Trek-Segafredo, die zich vooral richtte op de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik van volgende week. "Ik stond eigenlijk niet op de lijst voor Parijs-Roubaix, maar de ploeg vroeg me om toch te starten. Ik kon zo volledig zonder druk rijden."

Longo Borghini bleek zaterdag op de Noord-Franse kasseien weer helemaal fit te zijn. Ze koos met nog ruim 30 kilometer te gaan het perfecte moment voor een demarrage uit het flink uitgedunde peloton. "Ik geloofde er vanaf het begin in. Als je niet gelooft in je aanval, kan je niet winnen."

De winnares van brons in de wegrit van de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio pakte solo een voorsprong van een halve minuut in de lastige finale over beruchte kasseistroken als Camphin-en-Pévèle en Carrefour de l'Arbre en hield stand tot de finish, ook doordat ploeggenotes Ellen van Dijk en Lucinda Brand in de achtervolgende groep goed storend werk verrichtten.

Longo Borghini kon daardoor al juichen toen ze de wielerbaan van Roubaix opdraaide. "Het was een geweldig gevoel om solo op de velodroom aan te komen. Het is alsof je van Dantes hel naar het paradijs gaat", zegt de winnares over de overgang van de kasseien naar het beton van de baan. "Ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. Ik reed daar alleen in een velodroom waar zo veel wielergeschiedenis ligt. En uiteindelijk ben ik slechts Elisa."