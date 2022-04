Ellen van Dijk maakte er geen geheim van dat ze opkeek tegen Parijs-Roubaix, na een dramatisch debuut in de kasseienklassieker afgelopen najaar. Zaterdag zorgden de zege van ploeggenote Elisa Longo Borghini en haar eigen zevende plek ervoor dat de 35-jarige renster nu wel kon lachen op de beroemde wielerbaan van Roubaix.

De afgelopen maanden was er bij Trek-Segafredo geen wedstrijd waar meer over werd gepraat dan Parijs-Roubaix. De Amerikaanse wielerploeg won de 'Hel van het Noorden' vorig jaar met de Britse Elizabeth Deignan en maakte er een hoofddoel van om dat succes dit voorjaar te herhalen.

Van Dijk probeerde af en toe mee te gaan in het enthousiasme van haar ploeggenotes over de legendarische koers over de Noord-Franse kasseien, maar het was voor iedereen wel duidelijk dat dat gespeeld was. "Ik heb een slechte pokerface", zegt ze. "Ik keek gewoon niet uit naar deze koers. Dan ga ik niet liegen en zeggen dat ik er zo'n zin in heb."

De regerend wereldkampioene tijdrijden was vorig jaar een van de grootste slachtoffers van de regen en modder bij de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen. Ze viel vier keer, reed de koers ondanks een zware hersenschudding uit en moest vervolgens drie maanden herstellen.

"Ik heb hier in oktober zo'n rotervaring gehad. Het was een nachtmerrie. Ik lag alleen maar op de grond en had geen enkele bijdrage aan de overwinning van Lizzie", aldus Van Dijk. "Voor de ploeg is het resultaat vandaag hetzelfde, maar voor mij was het 100 procent leuker. Ik was onderdeel van het succes van de ploeg en heb het echt naar mijn zin gehad. Na vorig jaar is dat een grote opluchting."

Ellen van Dijk deed veel kopwerk in Parijs-Roubaix.

'Als ik de ruimte heb, gaat het prima'

Van Dijk had zich zaterdag voor de 124,7 kilometer lange koers met zeventien kasseistroken voorgenomen dat ze zoveel mogelijk vooraan zou rijden, om het risico op valpartijen te verkleinen. "Als ik de ruimte heb op de kasseien, gaat het prima", zegt ze met een lach.

De renster uit Harmelen zette zich daarom al na 40 kilometer, op weg naar de eerste kasseistrook, op kop van het peloton, vooral ook om haar ploeggenotes te helpen. Het tempo van Van Dijk was zo hoog dat er maar zo'n dertig rensters in haar wiel konden blijven. "Het ging heel goed, totdat ik een lekke band kreeg."

Van Dijk moest lang wachten op een nieuw wiel, waarna ze in haar eentje aan een achtervolging begon. "Ik moest een flinke tijdrit rijden, maar uiteindelijk ben ik in het peloton teruggekomen."

De Nederlandse kon daardoor nog een belangrijke rol spelen in de finale. Haar Italiaanse teamgenote Longo Borghini reed op 30 kilometer van de streep weg en Van Dijk zorgde er samen met ploegmaat Lucinda Brand voor dat de achtervolging nooit echt op gang kwam. Longo Borghini kwam uiteindelijk 23 seconden voor de Belgische Lotte Kopecky over de streep, terwijl Brand derde werd.

"Ik ben heel trots dat we weer winnen", aldus Van Dijk, die niet meer sprintte om een ereplaats en als zevende eindigde. "Of ik het plezier in Parijs-Roubaix heb teruggevonden? Ja, helemaal."