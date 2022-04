Elisa Longo Borghini heeft zaterdag op fraaie wijze de tweede vrouweneditie van Parijs-Roubaix gewonnen. De Italiaans kampioene kwam na een aanval van ruim 30 kilometer solo aan op de wielerbaan. Lucinda Brand finishte als derde.

De dertigjarige Longo Borghini zag haar voorsprong constant rond de halve minuut schommelen. De renster van Trek-Segafredo viel nooit stil en profiteerde van het afstopwerk van haar Nederlandse ploeggenotes Brand en Ellen van Dijk in de achtervolgende groep.

Op 23 seconden van Longo Borghini won de Belgische Lotte Kopecky de sprint om de tweede plaats. Brand mocht als nummer drie ook het podium op. Met Floortje Mackaij (zesde), Van Dijk (zevende) en Chantal van den Broek-Blaak (achtste) eindigden er nog drie Nederlandse rensters in de top tien.

Marianne Vos was er zaterdag niet bij in Roubaix. De topfavoriete testte enkele uren voor de start positief op het coronavirus. Ook Elizabeth Deignan, vorig jaar winnares van de eerste editie, ontbrak. De Britse is zwanger.

Zondag staat Parijs-Roubaix bij de mannen op het programma. Zij zijn al toe aan de 119e editie van de 'Hel van het Noorden'.

De winnaar van Parijs-Roubaix krijgt traditioneel een kassei als trofee. Foto: Reuters

Diskwalificatie wereldkampioene voor 'plakbidon'

De beslissende aanval van Longo Borghini volgde net nadat een groepje met Brand was gegrepen. De Nederlandse reageerde op een versnelling van Kopecky en de twee kregen gezelschap van de Italiaanse Marta Bastianelli. De samenwerking stokte echter al snel.

Longo Borghini had meer succes, sloeg snel een gat van circa twintig seconden en hield haar tempo ook vast op de lastige kasseistroken in de finale. In de achtervolgende groep deed Van den Broek-Blaak het meeste werk, maar het lukte haar niet om de zege van de Italiaanse nog in gevaar te brengen.

Het is voor Longo Borghini niet haar eerste overwinning in een klassieker. Zo staan de Ronde van Vlaanderen, Strade Bianche en de Trofeo Alfredo Binda al op haar erelijst.

Wereldkampioene Elisa Balsamo moest de koers vroegtijdig verlaten. De ploeggenote van Longo Borghini bleef erg lang aan de ploegleidersauto van Trek-Segafredo hangen toen ze in de achtervolging op het peloton een bidon kwam ophalen. De jury besloot haar te diskwalificeren.

