Patrick Bevin heeft zaterdag de zevende etappe gewonnen in de Ronde van Turkije. De Nieuw Zeelander van Israel-Premier Tech was net iets sneller dan Jay Vine en de Fransman Nicolas Edet en pakte ook de leiding in het algemeen klassement.

Bevin nam de leiderstrui over van de Argentijn Eduardo Sepúlveda, die vorig jaar achter de Spaanse winnaar José Manuel Díaz derde werd in het eindklassement.

De 31-jarige Bevin kan zondag in de afsluitende rit over over 141 kilometer van en naar Istanbul de eindzege pakken. Hij heeft in het algemeen klassement twintig seconden voorsprong op Vine van Alpecin-Fenix. Sepúlveda staat nu derde op 0.40, terwijl de Nederlanders ontbreken in de top 10.

Danny van Poppel finishte zaterdag als zesde in de voorlaatste etappe over 131 kilometer van Gelibolu naar Tekirdag. De sprinter werd geklopt door de Belgen Jasper Philipsen en Jasper De Buyst in de massasprint op ruime achterstand van Bevin, Vine en Edet.

Jay Vine, Patrick Bevin en Nicolas Edet op het podium in Tekirdag. Jay Vine, Patrick Bevin en Nicolas Edet op het podium in Tekirdag. Foto: Getty Images

Israel-Premier Tech neemt initaitief

De zevende etappe kende zaterdag twee beklimmingen van de tweede categorie en daarop nam Israel-Premier Tech het initiatief om zo een massasprint te voorkomen. Bovendien pakte Bevin bonificatieseconden in de strijd om de leiderstrui.

Op 31 kilometer van de meet viel Bevin aan en Vine en Edet gingen mee. Het gat werd daarna alleen maar groter en zo werd duidelijk dat de twee Nieuw-Zeelanders en de Fransman van Team Arkéa Samsic om de dagzege gingen strijden.

Edet probeerde nog wel weg te rijden bij de andere vluchters, maar Bevin voorkwam dat en reed in een keer door naar de finish. Hij kwam twee seconden voor Vine over de streep en weer twee seconden later finishte Edet.