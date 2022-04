Marianne Vos doet zaterdag niet mee aan Parijs-Roubaix. De meervoudig wereldkampioene, die topfavoriete was voor de winst, is enkele uren voor de start positief getest op het coronavirus.

"De teleurstelling is enorm", zegt Vos zaterdag op de website van haar ploeg Jumbo-Visma. "Ik heb uitgekeken naar deze wedstrijd. Toen ik vanmorgen positief testte, stortte de wereld even in."

De 34-jarige Vos werd vorig jaar in de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen tweede achter de Britse Elizabeth Deignan en wilde dit jaar wel winnen. Door de positieve test moet ze nu zonder te rijden naar huis.

Vos heeft geen klachten en de coronamaatregelen zijn niet meer zo streng, maar Jumbo-Visma houdt vast aan strikte protocollen. Renners en stafleden testen dagelijks. Vos testte zaterdag tot twee keer toe positief en legt zich neer bij de consequenties.

"Ik sta achter het beleid van de ploeg. Je moet met je gezondheid geen risico's nemen. Ik ga naar huis, ik neem rust en ik hoop dat ik me goed blijf voelen."

Ploeg Jumbo-Visma telt nog twee Nederlandse rensters

De start van Parijs-Roubaix voor vrouwen is zaterdag om 12.25 uur en de finish na 124,7 kilometer wordt verwacht rond 15.50 uur. Bij afwezigheid van Vos zijn er nog wel tal van Nederlandse kanshebbers, onder wie Lucinda Brand, Chantal van den Broek-Blaak en Ellen van Dijk. De Belgische wielerfans hopen vooral op Lotte Kopecky.

De ploeg van Jumbo-Visma telt zonder Vos nog twee Nederlandse rensters in Parijs-Roubaix: Teuntje Beekhuis en Riejanne Markus. De andere rensters zijn Romy Kasper en Linda Riedmann uit Duitsland en de Amerikaanse Coryn Labecki.

Zondag staat de 119e editie van Parijs-Roubaix voor mannen op het programma. Die gaat over een afstand van 257,7 kilometer. Vorig jaar won de Italiaan Sonny Colbrelli en werd Mathieu van der Poel derde.