Hoewel Wout van Aert blij is dat hij na zijn coronabesmetting zondag weer op de fiets kan stappen voor Parijs-Roubaix, is zijn topvorm nog ver te zoeken. De 27-jarige Belg gaat daarom niet voor eigen succes, maar krijgt een dienende rol bij zijn ploeg Jumbo-Visma.

"De keuze om te rijden, ook al is het niet in de best mogelijke conditie, is vooral om niet het gevoel te hebben alles te missen", blikt Van Aert vrijdag vooruit op de site van zijn ploeg.

"Het is met die insteek dat ik hier sta en dat geeft wel veel twijfels. Je hoopt natuurlijk op goede benen, maar je weet eigenlijk dat dat niet realistisch is. Ik ben zeker niet op het niveau dat ik voor de Ronde van Vlaanderen had."

Van Aert moest zich twee weken geleden als topfavoriet afmelden voor de Ronde van Vlaanderen door een coronabesmetting. Afgelopen weekend kwam ook de Amstel Gold Race te vroeg voor de Jumbo-Visma-renner, die voor zijn besmetting in topvorm verkeerde.

"Ik denk dat we dit jaar wel op een manier koersen dat we met velen in de finale proberen te geraken. Alsnog ben ik dan meestal degene die zich het langst kan sparen. Ik hoop dat dat nu anders zal zijn en daar bedoel ik vooral mee dat ik hoop dat ik ergens in die finale geraak en ondersteunend kan zijn", aldus Van Aert.

'Ik zou rond de monumenten op mijn best zijn'

Van Aert kon het maar moeilijk verkroppen dat hij besmet was geraakt in een voor hem belangrijke periode. "Ik had bepaalde keuzes gemaakt en mijn schema zo gebouwd om bij de monumenten op mijn best te zijn. Die zijn nu in het water gevallen en dat is wel echt balen."

"Het was onrealistisch toen ik hoorde dat ik besmet was. Toen ik de Ronde van Vlaanderen aan het kijken was, had ik het wel echt lastig. Dat was bij de Amstel Gold Race opnieuw zo. Toen had ik op zich toch wel iets van: ook al is het niet in topvorm, ik zou er toch heel graag nog iets van maken."

Naast Van Aert komen ook Christophe Laporte, Mike Teunissen, Nathan Van Hooydonck, Mick van Dijke, Timo Roosen en Edoardo Affini in actie voor Jumbo-Visma in Parijs-Roubaix. 'De Hel van het Noorden' gaat over 257 kilometer, waarvan 55 kilometer over kasseien.