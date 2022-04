De eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen was afgelopen najaar een afvalkoers door de hevige regen in Noord-Frankrijk. De Nederlandse kanshebbers zijn blij dat de weersvoorspellingen voor zaterdag goed zijn en er daardoor een totaal andere wedstrijd zal ontstaan.

Voor weinig rensters is de voorspelling van zon en 19 graden in Roubaix op zaterdag zo'n opluchting als voor Ellen van Dijk. De 35-jarige Nederlandse kwam in oktober bij de eerste 'Paris-Roubaix Femmes' hard ten val op de natte en modderige kasseien en hield nog drie maanden last van een zware hersenschudding.

"Mijn vriend vertelde me dat ik niet mocht starten als het weer zou regenen", zei Van Dijk volgens Cyclingnews donderdag op een persconferentie. "Ik weet niet of ik naar hem had geluisterd, maar ik ben heel blij dat het droog blijft."

Na lang lobbyen mochten de vrouwen vorig jaar voor het eerst Parijs-Roubaix rijden, de kasseienklassieker die mannen al sinds 1896 afwerken. Door de regen en de modder veranderde de primeur voor het vrouwenwielrennen in een loterij en een slagveld. Veel rensters gingen één of meerdere keren onderuit en slechts 61 van de 129 deelneemsters haalden de finish (binnen de tijdslimiet).

"Het uitblijven van de regen gaat ons zaterdag zeker helpen", zegt Marianne Vos, die vorig jaar als tweede eindigde achter de Britse Elizabeth Deignan, op de site van haar ploeg Jumbo-Visma. "Doordat de stroken droog liggen, kunnen we veel beter bepalen waar het wegdek het minst slecht is."

Marianne Vos (rechts) passeert in 2021 winnares Elizabeth Deignan terwijl ze haar laatste rondje rijdt op de wielerbaan van Roubaix. Marianne Vos (rechts) passeert in 2021 winnares Elizabeth Deignan terwijl ze haar laatste rondje rijdt op de wielerbaan van Roubaix. Foto: Getty Images

'Vorig jaar waren we meer bezig met op de fiets blijven'

Chantal van den Broek-Blaak eindigde vorig jaar als tiende, maar volgens de wereldkampioene van 2017 zegt die uitslag weinig over haar kansen op zaterdag.

"Áls ik één koers zou mogen kiezen om te winnen, dan neem ik Parijs-Roubaix. Maar of de wedstrijd me ligt, is nog lastig te zeggen", zegt Van den Broek-Blaak op de site van haar team SD Worx. "De vorige editie was nat en toen waren we meer bezig met op de fiets blijven. Een droge en slopende koers is in mijn voordeel."

Vos denkt dat de ervaring van vorig jaar het vrouwenpeloton gaat helpen. "Het scheelt dat we weten wat we kunnen verwachten. Tot vorig jaar kenden we Parijs-Roubaix alleen van tv, nu hebben we de ervaring van oktober op zak. Dit is een van de grootste wedstrijden in de geschiedenis van het wielrennen. Het is geweldig om daar onderdeel van te zijn."

De Brabantse, die afgelopen week de Amstel Gold Race oversloeg om zich goed te kunnen voorbereiden op Parijs-Roubaix, waagt zich niet aan een voorspelling. "Zeker bij dit soort wedstrijden kun je niet zonder een dosis geluk. Je moet een goede dag hebben en mag geen materiaalpech krijgen. Ik ben in elk geval fit en heb er heel veel zin in."

De tweede editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen begint zaterdag om 12.25 uur in Denain. De koers, die 124,7 kilometer lang is, finisht rond 16.00 uur. De mannen rijden zondag de 'Hel van het Noorden'.