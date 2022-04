Caleb Ewan heeft vrijdag zijn tweede ritzege geboekt in de Ronde van Turkije. De topsprinter klopte de Belg Jasper Philipsen en de Nederlander Danny van Poppel op een oplopende aankomst in Eceabat.

De 27-jarige Ewan werd in de lastige slotkilometer uitstekend geholpen door zijn ploeggenoten bij Lotto Soudal. Hij was vervolgens duidelijk de sterkste in de sprint. Philipsen (tweede) en Van Poppel (derde) strandden op een fietslengte achterstand.

Ewan won ook al in de eerste etappe in Turkije. Het is voor de Australiër zijn vijfde overwinning van het jaar. De topsprinter start volgende maand in de Giro d'Italia en rijdt in juli ook de Tour de France.

De 28-jarige Van Poppel zette zijn beste uitslag deze ronde neer. De Brabander, die bezig is aan zijn eerste jaar bij BORA-hansgrohe, werd vierde in de eerste etappe en zevende in de tweede rit. Zijn laatste overwinning was vorig jaar oktober (Binche-Chimay-Binche).

De Argentijn Eduardo Sepúlveda behield de leiderstrui in de Ronde van Turkije. De achtdaagse etappekoers duurt nog tot en met zondag. Zaterdag is er een bergrit met een relatief vlak slot.