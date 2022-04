Bas Tietema is door zijn ploeg Bingoal Pauwels Sauzen WB geselecteerd voor Parijs-Roubaix. Daarmee gaat een droom in vervulling voor de 27-jarige Nederlander, die dit jaar een opvallende rentree maakte in het wielerpeloton.

Tietema gold als een groot wielertalent, maar besloot een aantal jaar geleden te stoppen na een zware valpartij en een allergische reactie. In de afgelopen jaren maakte hij in de schaduw van het peloton naam als vrolijke YouTuber.

De Zwollenaar besloot om zijn wielerloopbaan nog een kans te geven en kreeg begin dit jaar een contract bij Bingoal Pauwels Sauzen WB, waarvoor hij inmiddels al een aantal koersen gereden heeft. Kuurne-Brussel-Kuurne was daarvan de grootste. Aansprekende resultaten boekte hij nog niet.

Met het rijden van Parijs-Roubaix, zijn favoriete koers, komt voor Tietema zijn grote droom uit. Hij reed de 'Hel van het Noorden' in 2014 al eens bij de beloften en werd toen derde. De winst was destijds voor Mike Teunissen.

Tietema vormt in Parijs-Roubaix een ploeg met de Belgen Timothy Dupont, Arjen Livyns, Milan Menten en Ludovic Robeet, de Pool Stanislaw Aniolkowski en de Est Karl Patrick Lauk.

Parijs-Roubaix gaat over 257 kilometer, waarvan ongeveer 55 kilometer aan kasseistroken. De winst was vorig jaar voor Sonny Colbrelli, die ditmaal ontbreekt wegens hartproblemen. Onder anderen Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn er wél bij.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor een door Bas Tietema geplaatste video, waaruit blijkt dat het rijden van Parijs-Roubaix zijn grote droom is.