Sam Welsford heeft Team DSM donderdag in de Ronde van Turkije de eerste zege in ruim zeven maanden bezorgd. De Australiër was in de vijfde etappe de snelste in de sprint, die werd ontsierd door een massale valpartij.

In de laatste kilometer kwamen tientallen renners ten val nadat Edward Planckaert van Alpecin-Fenix in de hekken was beland. De Belg viel door toedoen van zijn kopman Jasper Philipsen, die links van de weg in het gedrang kwam en zijn ploeggenoot met zijn schouder aantikte.

Een groepje van zo'n twintig renners streed vervolgens om de zege in de straten van Ayvalik. Philipsen leek lange tijd de snelste man in de sprint, maar in de laatste meters werd hij afgetroefd door Welsford. De Nederlander Arvid de Kleijn werd derde.

Voor Team DSM is het de eerste overwinning van het seizoen en de eerste zege sinds 28 augustus vorig jaar, toen Romain Bardet de veertiende etappe van de Ronde van Spanje op zijn naam schreef. De Nederlands-Duitse ploeg won vorig jaar slechts acht koersen.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de laatste kilometer te bekijken.

Geen verschuivingen in klassement

De Argentijn Eduardo Sepúlveda behoudt de leiding in de Ronde van Turkije. De dertigjarige renner van Drone Hopper-Androni Giocattoli sloeg woensdag een dubbelslag door als eerste boven te komen op een berg in het Spil Milli Park.

Nairo Quintana ging donderdag niet meer van start in Turkije. De Colombiaanse kopman van Arkéa-Samsic ondervindt nog te veel hinder van een zware valpartij op maandag. Woensdag eindigde hij nog als vierde in de vierde etappe.

De Ronde van Turkije duurt tot en met zondag. Van de drie ritten die nog op het programma staan, is die van zaterdag de zwaarste. Dan staan er twee beklimmingen van de tweede categorie op het programma. Vrijdag en zondag krijgen de renners een heuvelrit voor de kiezen.