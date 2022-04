De renners van Jumbo-Visma rijden de komende Tour de France in een speciaal ontworpen shirt dat is gebaseerd op de schilderijen van Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer en Vincent van Gogh. Dat heeft de Nederlandse wielerploeg donderdag bekendgemaakt.

Jumbo-Visma moet van de internationale wielerfederatie UCI in een ander shirt de Tour de France rijden omdat het huidige geel-zwarte tricot te veel op de gele leiderstrui lijkt. Vorig jaar stonden er om die reden namen van fans op het tenue.

Voor de komende editie heeft de Nederlandse ploeg ervoor gekozen om de bekende schilderijen van Van Rijn, Vermeer en Van Gogh terug te laten komen in het tenue. Daarmee wil de ploeg "de Nederlandse roots benadrukken van een van de succesvolste wielerteams ter wereld".

"Na jaren van hard werken, hebben we ons de kunst van het wielrennen eigen gemaakt", aldus Jumbo-Visma in de aankondiging. "Opgebouwd vanuit ons gezamenlijk Nederlands erfgoed. Op zoek naar perfectie in elk detail en vezel. Geboren in Nederland, groot geworden in de wereld. Net als de Hollandse meesters: Van Gogh, Vermeer en Rembrandt."

Jumbo-Visma heeft meer dan vijftig werken van de drie Nederlandse topschilders geanalyseerd. De stijlen van Van Gogh, Vermeer en Rembrandt zijn vervolgens samengebracht in het shirt. De zwart-gele kleuren van de ploeg zijn daarin nog wel terug te zien.

In het speciaal ontworpen shirt hoopt kopman Primoz Roglic voor het eerst de Tour de France te winnen. De grootste wielerkoers ter wereld gaat op 1 juli van start in Denemarken. De 109e editie van de Tour finisht op 24 juli op de Champs-Élysées in Parijs. Ook de vrouwen, die van 24 tot en met 31 juli de Tour rijden, zullen in dit tricot fietsen.