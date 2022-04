Nacer Bouhanni heeft het zowel fysiek als mentaal zwaar na zijn bizarre valpartij van maandag in de Ronde van Turkije. De sprinter van Arkéa-Samsic botste maandag tijdens de tweede etappe hard op iemand die nietsvermoedend over de weg liep en brak daarbij zijn halswervel.

"Ik heb het beeld steeds weer voor me, het is een nachtmerrie", schrijft Bouhanni op Instagram. "Ik ben nog steeds in shock door de enorme snelheid waarmee ik de man aanreed. We reden ongeveer 55 kilometer per uur en ik kon geen kant meer op."

Hoewel een toeschouwer langs de kant nog probeerde de wandelaar weg te trekken toen het peloton voorbijraasde, was dat voor Bouhanni al te laat. "Ik kan nog steeds niet begrijpen hoe dit heeft kunnen gebeuren."

De 31-jarige Fransman werd direct na het incident naar het ziekenhuis in Izmir gebracht, waar werd geconstateerd dat hij een breuk in zijn eerste halswervel had opgelopen.

Bouhanni wacht een lange revalidatieperiode

Dinsdag vloog Bouhanni naar Frankrijk om verder te herstellen. "Het is psychologisch heel moeilijk voor me. Tot ik in het ziekenhuis in Parijs aankwam, vreesde ik voor het ergste. Ik ben de chirurgen enorm dankbaar."

Volgens de sprinter is het nog onduidelijk hoe de komende periode er voor hem uit zal zien. "Vallen, opstaan en weer terugkomen. Het zijn de drie woorden waar ik inmiddels wel iets van afweet", schrijft hij.

"Het herstel gaat heel lang duren en ik weet nog niet wat er allemaal gaat gebeuren. Ik hoop vooral dat ik goed herstel en wil iedereen bedanken voor de steunbetuigingen."

Bouhanni won in het verleden onder meer drie etappes in zowel de Giro d'Italia als de Vuelta a España. In de laatste jaren bleven overwinningen in grote koersen uit voor de Fransman.