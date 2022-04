Wout van Aert gaat zondag van start in Parijs-Roubaix. De renner van Jumbo-Visma is hersteld van een coronabesmetting, al wordt niet van hem verwacht dat hij meedoet om de overwinning.

Van Aert moest zich twee weken geleden als topfavoriet afmelden voor de Ronde van Vlaanderen. Afgelopen weekend kwam ook de Amstel Gold Race te vroeg voor de Belg, die inmiddels groen licht heeft gekregen om weer te koersen.

Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma vertelt dat begin deze week werd geconstateerd dat Van Aert weer kan koersen. De 27-jarige Belg heeft langere tijd intensieve medische checks ondergaan.

"Onder meer op het functioneren van het hart. Wouts gezondheid is volledig in orde. Maar na een week isolatie is van topvorm natuurlijk geen sprake meer. De aanloop naar Roubaix is gemankeerd", aldus Zeeman.

"Zo mist hij ook de verkenning op donderdag en al met al is dat allesbehalve een ideale voorbereiding. Neemt niet weg dat een renner als Wout nog een rol kan spelen, bijvoorbeeld in de ondersteuning van Christophe Laporte, Mike Teunissen of Nathan Van Hooydonck."

Naast uit Van Aert, Laporte, Teunissen en Van Hooydonck bestaat de Jumbo-Visma-ploeg die Parijs-Roubaix rijdt uit Mick van Dijke, Timo Roosen en Edoardo Affini. 'De Hel van het Noorden' gaat over 257 kilometer, waarvan 55 kilometer over kasseien.