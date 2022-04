Quick-Step Alpha Vinyl beleefde woensdag een zeer ongelukkige editie van de Brabantse Pijl. Kopman Julian Alaphilippe kwam ten val en daar was nota bene zijn eigen ploegleidersauto verantwoordelijk voor. Het leverde ploegleider Geert Van Bondt een boete van 2.000 euro op.

De ploegleiderswagen van Quick-Step wilde in het kielzog van de auto van INEOS Grenadiers het peloton passeren. Daarbij werd echter Bryan Coquard aangetikt, die op zijn beurt een aantal andere renners ten val bracht, onder wie wereldkampioen Alaphilippe.

De Bondt vond dat de schuld vooral bij Coquard lag. "We claxonneerden om de renners te laten horen dat we eraan kwamen", zei hij tegen Het Laatste Nieuws. "Hij moest gewoon niet achter zich kijken. Dit was de eerste keer in tien jaar dat mij zoiets overkwam. Ik ben altijd een van de voorzichtigste ploegleiders."

Juryvoorzitter Peter Stuppacher was kritischer op het rijgedrag van de Belgische oud-renner. "Ik heb hem een boete gegeven van 2.000 euro wegens gevaarlijk rijgedrag. Het klopt dat ik hem toestemming gaf om het peloton te passeren, maar dat wil niet zeggen dat hij dat onmiddellijk moest doen. Pas op het moment dat het veilig was."

De schade bij Alaphilippe bleek mee te vallen. "Hij heeft nog een stuk van de koers gereden en hij zei dat hij oké was", wist Van Bondt. "Hij is nu zelfs gaan bijtrainen."

De overwinning ging verrassend naar de pas negentienjarige Amerikaan Magnus Sheffield van INEOS Grenadiers. Namens Quick-Step greep medekopman Remco Evenepoel naast een podiumplaats doordat hij werd gehinderd in de sprint.

Voor gebruikers van de app: klik op de tweet om de beelden van de aanrijding te bekijken.