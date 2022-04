Demi Vollering nam woensdag in de Brabantse Pijl sportieve revanche voor een jaar eerder, toen ze na het bestuderen van de finishfoto in de sprint geklopt bleek door de Amerikaanse Ruth Winder. Dit jaar liet de Nederlandse er geen twijfel over bestaan wie de sterkte was en kwam ze solo aan op de Brusselsesteenweg van Overijse.

"De teleurstelling van vorig jaar is doorgespoeld", reageerde de 25-jarige renster van SD Worx. "Ik neem met deze overwinning een beetje revanche op wat hier vorig jaar gebeurde. Het is natuurlijk wel een andere wedstrijd en een ander jaar en je kan deze twee edities niet met elkaar vergelijken."

Vollering liet zich de hele race vooraan zien en vluchtte op zo'n 30 kilometer weg met landgenote Pauliena Rooijakkers. Kort daarna liet ze ook Rooijakkers achter zich, waarna de Zuid-Hollandse solo over de finish kwam.

"De Brabantse Pijl is een wedstrijd die me wel ligt", vervolgde Vollering, die vorig jaar nog enige tijd dacht dat ze de Brabantse Pijl had gewonnen.

"Het is best wel een pittige wedstrijd. Je moet altijd goed gepositioneerd zitten en alert zijn wanneer er beweging is. Uiteindelijk gingen Pauliena en ik ervandoor. Op de Moskesstraat was het moment om het alleen te proberen en dat lukte gelukkig. Mijn sportdirecteur Anna van der Breggen schreeuwde me door de laatste kilometers."

Vollering boekte haar eerste zege van het seizoen, nadat ze al tweede was geworden in Omloop Het Nieuwsblad en afgelopen zondag nog in de Amstel Gold Race. "Ook die nederlaag van zondag spoel ik door. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Ik heb er een hoogtestage op zitten van drie weken in de aanloop naar deze wedstrijden. Dat loont nu al."