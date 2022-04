Demi Vollering heeft woensdag de Brabantse Pijl op haar naam geschreven. De 25-jarige Nederlandse was in een regenachtige koers een klasse apart en kwam in haar eentje over de finish in het Belgische Overijse.

Met haar overwinning nam Vollering revanche voor een jaar geleden. De renster van SD Worx dacht toen ook dat zij als eerste over de meet was gekomen, maar na het bestuderen van de beelden gaf de jury de zege aan de Amerikaanse Ruth Winder.

Woensdag waren opnieuw alle ogen gericht op Vollering, die als een van de topfavorieten van start ging. De Zuid-Hollandse leek prima om te kunnen gaan met die status en maakte zich samen met haar landgenote Pauliena Rooijakkers op zo'n 30 kilometer van de finish los uit het peloton.

Het peloton had het Nederlandse duo geruime tijd in zicht, maar was niet bij machte om het gat te dichten. Op 10 kilometer van de finish liet Vollering ook Rooijakkers achter zich en ging zij in haar eentje op weg naar de finish, waarna ze haar eerste overwinning van het seizoen pakte.

Achter Vollering, die zondag nog net naast de zege greep in de Amstel Gold Race, eindigde de Poolse Katarzyna Niewiadoma als tweede. De Duitse Liane Lippert completeerde de top drie.

De mannen zijn woensdag om 12.30 uur begonnen aan de Brabantse Pijl. De finish wordt na ruim 200 kilometer rond 17.30 uur verwacht.

