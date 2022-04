Magnus Sheffield heeft woensdag verrassend de Brabantse Pijl op zijn naam geschreven. De negentienjarige Amerikaan verraste de favorieten en reed solo over de finish. Bij de vrouwen nam Demi Vollering met een zege revanche voor haar tweede plek van vorig jaar.

In Overijse reed de Amerikaan Sheffield verrassend naar de overwinning in de 62e editie van de Brabantse Pijl. Het supertalent van INEOS Grenadiers boekte daarmee pas zijn tweede profzege. Eerder dit jaar had hij een etappe in de Ruta del Sol op zijn naam geschreven.

Sheffield was op zo'n 3 kilometer weggereden uit een kopgroep van zeven man met onder anderen Tom Pidcock en Remco Evenepoel. Zij reageerden niet op de aanval van de jongeling en kwamen op meer dan een halve minuut achterstand binnen.

Benoît Cosnefroy kwam, net als bij de Amstel Gold Race, als tweede over de finish. Tim Wellens werd derde, maar de jury strafte hem vanwege een gevaarlijke manoeuvre in de sprint. Daardoor werd het podium gecompleteerd door de Fransman Warren Barguil.

Waar Sheffield zijn kwaliteiten voor het eerst in de Brabantse Pijl toonde, was het voor oud-winnaars Philippe Gilbert (2011 en 2014) en Julian Alaphilippe (2020) een koers om snel te vergeten. Gilbert gaf al vroeg in de koers op, terwijl Alaphilippe tegen de grond ging bij een valpartij die nota bene werd veroorzaakt door de volgwagen van zijn eigen ploeg.

Mathieu van der Poel, die in 2019 net als Sheffield bij zijn debuut zegevierde in de Brabantse Pijl, koos ervoor de Vlaamse wielerklassieker over te slaan. De Nederlander richt zich op Parijs-Roubaix, waar hij onder anderen Sheffield zal treffen.

Vollering neemt revanche

Met de overwinning bij de vrouwen nam Vollering revanche voor een jaar geleden. De renster van SD Worx dacht toen ook dat ze als eerste over de meet was gekomen, maar na het bestuderen van de beelden gaf de jury de zege aan de Amerikaanse Ruth Winder.

Woensdag waren opnieuw alle ogen gericht op Vollering, die als een van de topfavorieten van start ging. De Zuid-Hollandse leek prima om te kunnen gaan met die status en maakte zich samen met haar landgenote Pauliena Rooijakkers op zo'n 30 kilometer van de finish los uit het peloton.

Het peloton had het Nederlandse duo geruime tijd in zicht, maar was niet bij machte om het gat te dichten. Op 10 kilometer van de finish liet Vollering ook Rooijakkers achter zich en ging ze in haar eentje op weg naar de finish, waarna ze haar eerste overwinning van het seizoen pakte.

Achter Vollering, die zondag nog net naast de zege greep in de Amstel Gold Race, eindigde de Poolse Katarzyna Niewiadoma als tweede. De Duitse Liane Lippert completeerde de top drie.